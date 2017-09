Ένα απρόοπτο ατύχημα είχε ο γνωστός ράπερ κατά τη διάρκεια συναυλίας, το οποίο πρέπει να του προκάλεσε πόνο και να πλήγωσε τον εγωισμό του.

Ο Post Malone τραγουδούσε στο Saint Louis των Ηνωμένων Πολιτειών το βράδυ της Κυριακής 24 Σεπτεμβρίου, όπου ανακάλυψε ότι μολονότι είναι ένας πολύ δημοφιλής καλλιτέχνης, οι οπαδοί του προφανώς δεν τον… αγαπούν αρκετά ώστε τον πιάσουν όσο βρίσκεται στον αέρα.

Τι συνέβη; Επιχείρησε να «βουτήξει» από τη σκηνή μέσα στο πλήθος, να κάνει ένα «stage dive» κοινώς, όμως κανείς δεν τον έπιασε. Μόνο το έδαφος, στο οποίο βρέθηκε μετά την παράτολμη, όπως αποδείχθηκε, απόφαση.

Δείτε την πτώση από πρώτο πλάνο:

Πήρε φόρα, ξεκινώντας να τρέχει, όμως η κατάληξη ήταν διαφορετική, όπως μπορείτε να δείτε ξανά από μία πανοραμική γωνία λήψης:

Η αντίδραση του 22χρονου ράπερ ήταν σαρκαστική, γράφοντας ακολούθως στο Twitter: «Ένιωσα σαν τον Jack Black στο “School of Rock” απόψε, όταν έκανα stge dive και κανείς δε με έπιασε το χοντρό. Εύχομαι να είχα το σώμα του Lil Uzi.»

felt like jack black in school of rock tonight when i staged dived and nobody caught my fat ass. wish i had lil uzi body — Beerbongs & Bentleys (@PostMalone) September 25, 2017

Ο Post Malone θα είναι σε θέση να ξεπεράσει το ατύχημα, αφού βρίσκεται σε μία αρκετά επιτυχημένη περίοδο. Παρόλο που το «Bodak Yellow» της Cardi B ξεπέρασε το «Look What You Made Me Do» της Taylor Swift και έκανε δική του την πρώτη θέση στο «Billboard Hot 100», ευχάριστα νέα παρέλαβε και ο Post Malone.

Το νέο τραγούδι του «rockstar» με τη συμμετοχή του 21 Savage της κατάφερε να κάνει ντεμπούτο στο Νο2 της κατάταξης και να «σπάσει» το ρεκόρ στο Apple Music για τα περισσότερα streams σε μία εβδομάδα.