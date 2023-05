Rammstein: Απαντούν στις κατηγορίες θαυμάστριας ότι τη νάρκωσαν σε πάρτι με τον Till Lindeman

Οι Rammstein απάντησαν στους ισχυρισμούς μίας θαυμάστριας στο διαδίκτυο ότι τη νάρκωσαν σε ένα πάρτι, στο οποίο συμμετείχε και ο Τill Lindemann, πριν από την πρόσφατη συναυλία του συγκροτήματος στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Σε ένα μακροσκελές νήμα στο Twitter, μία θαυμάστρια με το όνομα Shelby Lynn ανέφερε ότι παρευρέθηκε σε ένα pre-party των Rammstein που πραγματοποιήθηκε στο Vingis Park στο Βίλνιους στις 22 Μαΐου και ισχυρίστηκε ότι τα ποτά που της δόθηκαν ήταν αναμεμειγμένα με ναρκωτικές ουσίες.

Η Lynn υποστήριξε επίσης ότι αρνήθηκε να κάνει σεξ με τον Till Lindemann σε ένα δωμάτιο κάτω από τη σκηνή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος της συναυλίας, εξοργίζοντας τον τραγουδιστή του συγκροτήματος.

Οι Rammstein αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς της Shelby Lynn με μία δήλωσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όσον αφορά τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σχετικά με το Βίλνιους, μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να συνέβησαν στο περιβάλλον μας όσα υποστηρίζονται», δήλωσε κατηγορηματικά το γερμανικό συγκρότημα.

«Δεν γνωρίζουμε την ύπαρξη καμίας επίσημης έρευνας σχετικά με αυτό το θέμα», συμπλήρωσαν οι Rammstein.

Η Shelby Lynn περιέγραψε στο Twitter ότι την είχε επιλέξει για να παρευρεθεί στο πάρτι ο Joe Letz, ντράμερ του side-project Lindemann του τραγουδιστή των Rammstein.

Η Lynn τόνισε ότι, αφού ήπιε ένα «μικρό Red Bull/βότκα και ένα Prosecco» και ένα σφηνάκι τεκίλα, άρχισε να αισθάνεται «σαν ανθρώπινο ζόμπι» και άρχισε «να τραγουδάει, να χορεύει, αλλά και να παραπατάει και να σκοντάφτει».

Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε ότι την πήγαν να συναντήσει τον Till Lindemann σε ένα δωμάτιο κάτω από τη σκηνή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος της συναυλίας, όπου είπε στον τραγουδιστή ότι δεν θα έκανε σεξ μαζί του και εκείνος απάντησε θυμωμένα και έφυγε ορμητικά από το δωμάτιο.

Η Shelby Lynn πρόσθεσε ότι επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο της, ανακάλυψε ότι είχε εμφανίσει μελανιές στο σώμα της και ανάρτησε φωτογραφίες στο διαδίκτυο ως αποδεικτικό στοιχείο.

Επίσης, ανέφερε ότι ταλαιπωρούταν από τις παρενέργειες των ναρκωτικών για περισσότερες από 24 ώρες και σημείωσε ότι είχε παραισθήσεις, έκανε εμετούς και είχε απώλεια μνήμης.

Ωστόσο, η Lynn δεν διευκρίνισε στις αναρτήσεις της Twitter ποιος φέρεται να τη νάρκωσε, όπως ισχυρίζεται.

Όπως ανέφεραν οι Rammstein στη δήλωσή τους με τους οποίους αρνήθηκαν όλους τους ισχυρισμούς, δεν έχει υποβληθεί καμία καταγγελία στην αστυνομία του Βίλνιους μέχρι αυτή τη στιγμή.

With regard to the allegations circulating on the internet about Vilnius, we can rule out the possibility that what is being claimed took place in our environment.

We are not aware of any official investigations into this matter.

— Rammstein (@RSprachrohr) May 28, 2023