Οι Rage Against The Machine σχολιάζουν την είσοδό τους στο Rock & Roll Hall Of Fame

Οι Rage Against The Machine μπαίνουν στο Rock & Roll Hall Of Fame μετά την πέμπτη υποψηφιότητά τους.



Οι Rage Against The Machine εξέδωσαν μία μακροσκελή δήλωση για την είσοδό τους στο Rock & Roll Hall Of Fame στην οποία αφηγούνται το μακρύ και ριζοσπαστικό ταξίδι που έκαναν μέχρι να αποκτήσουν μία θέση στο πάνθεον της μουσικής.

Την Τετάρτη 3 Μαΐου, ανακοινώθηκε ότι στο Rock & Roll Hall Of Fame εντάσσονται με την κλάση του 2023 τόσο οι Rage Against The Machine όσο και οι George Michael, Willie Nelson, Kate Bush, Missy Elliott, Sheryl Crow και The Spinners.

«Είναι μία εκπληκτική διαδρομή για εμάς να μας καλωσορίζει το Rock And Roll Hall Of Fame», έγραψαν στη δήλωσή τους οι Rage Against The Machine, οι οποίοι αποτελούνται από τον τραγουδιστή Zack De La Rocha, τον μπασίστα Tim Commerford, τον κιθαρίστα Tom Morello και τον ντράμερ Brad Wilk.

«Το 1991 τέσσερις άνθρωποι στο Λος Άντζελες δημιούργησαν ένα μουσικό συγκρότημα για να σταθούν εκεί όπου ο ήχος και η αλληλεγγύη διασταυρώνονται. Ονομάσαμε τους εαυτούς μας Rage Against The Machine», συνέχισαν.

Οι Rage Against The Machine σημείωσαν στη συνέχεια ότι έγιναν εξίσου γνωστοί για τα άλμπουμ μας όσο και για την έντονη αντίθεσή τους στην αμερικανική πολεμική μηχανή, τη λευκή υπεροχή και την εκμετάλλευση.

«Ένα συγκρότημα του οποίου τα τραγούδια οδήγησαν τα εναλλακτικά ραδιόφωνα σε νέα ύψη, ενώ οι δεξιές εταιρείες μέσων ενημέρωσης προσπαθούσαν να εξαφανίσουν κάθε τραγούδι που γράψαμε από τα ερτζιανά», ανέφεραν.

«Ένα συγκρότημα που έγραψε επαναστατικά τραγούδια σε μία εγκαταλελειμμένη, βιομηχανική αποθήκη στην κοιλάδα, τα οποία αργότερα θα εκθρόνιζαν το μονοπώλιο της pop του “X Factor” του Simon Cowell για να καταλάβουν την πρώτη θέση στα βρετανικά charts και να έχουν το τραγούδι με τα περισσότερα downloads στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου», πρόσθεσαν.

Οι Rage Against The Machine υπενθύμισαν επίσης ότι χρηματοδότησαν και οργάνωσαν αντιπροσωπείες για να συμπαραταχθούν με τις μεξικανικές επαναστατικές κοινότητες των Ζαπατίστας για να «ξεσκεπάσουν τον πόλεμο της μεξικανικής κυβέρνησης κατά των ιθαγενών».

«Ένα συγκρότημα του οποίου ο πειραματισμός στη συγχώνευση του punk, του rock και του hip-hop έγινε ένα δικό του είδος. Ένα συγκρότημα που έκλεισε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για πρώτη φορά στην ιστορία του», συνέχισαν οι Rage Against The Machine.

«Ένα συγκρότημα που βρέθηκε στο στόχαστρο αστυνομικών οργανώσεων που προσπάθησαν να μας απαγορεύσουν την είσοδο σε sold out συναυλίες επειδή υψώσαμε τη φωνή μας για την απελευθέρωση του Mumia Abu Jamal, του Leonard Peltier και άλλων πολιτικών κρατουμένων», έγραψαν.

Οι Rage Against The Machine τόνισαν επιπλέον ότι μήνυσαν το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ για τη «φασιστική πρακτική του» να χρησιμοποιεί τη μουσική του συγκροτήματος για να «βασανίζει αθώους ανθρώπους στο Γκουαντάναμο»

«Ευχαριστούμε πολύ το Hall Of Fame για την αναγνώριση της μουσικής και της αποστολής των Rage Against The Machine», πρόσθεσε το συγκρότημα.

«Είμαστε ευγνώμονες σε όλους τους παθιασμένους οπαδούς, τους πολλούς ταλαντούχους συνωμότες με τους οποίους συνεργαστήκαμε και όλους τους ακτιβιστές, οργανωτές, επαναστάτες και επαναστάτριες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος που ενέπνευσαν την τέχνη μας», κατέληξαν οι Rage Against The Machine.

H τελετή του Rock & Roll Hall Of Fame για το 2023 θα πραγματοποιηθεί στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης στις 3 Νοεμβρίου.