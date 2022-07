Οι Rage Against The Machine έδωσαν την πρώτη τους συναυλία μετά από 11 χρόνια

Οι Rage Against The Machine απέδειξαν ότι παραμένουν πιο επίκαιροι από ποτέ.

Οι Rage Against The Machine ξεκίνησαν την περιοδεία τους «Public Service Announcement» με μία συναυλία στο East Troy του Ουισκόνσιν στις ΗΠΑ το Σάββατο 9 Ιουλίου, πραγματοποιώντας την πρώτη τους ζωντανή εμφάνιση μετά από έντεκα χρόνια.

Το συγκρότημα παρουσίασε ένα πρόγραμμα 16 τραγουδιών γεμάτο με κλασικά κομμάτια, όπως τα «Bulls on Parade», «Sleep Now in the Fire», «Guerrilla Radio» και «Killing in the Name». Επίσης, οι Rage Against The Machine θυμήθηκαν τη διασκευή τους στο «The Ghost of Tom Joad» του Bruce Springsteen, μαζί με μερικά τραγούδια που δεν είχαν παίξει ξανά ζωντανά από το 2008, όπως τα «Tire Me», «Without a Face» και «War Within a Breath».

Οι Rage Against The Machine δεν μίλησαν στο κοινό κατά τη διάρκεια της συναυλίας, αλλά έστειλα τα δικά τους μηνύματα προβάλλοντας στις οθόνες πίσω τους πλάνα όπως αυτό ενός φλεγόμενου περιπολικού της αστυνομίας του Ελ Πάσο και ενός ελικοπτέρου που προσεγγίζει μία ομάδα προσφύγων σε μία βάρκα.

Σε ένα σημείο της βραδιάς, εμφανίστηκε στην οθόνη το μήνυμα «Abort the Supreme Court» (Ακυρώστε το Ανώτατο Δικαστήριο), με τους Rage Against The Machine να αναφέρονται στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να καταργήσει το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση.

Η τελευταία φορά που οι Rage Against The Machine ανέβηκαν μαζί στη σκηνή ήταν στις 30 Ιουλίου 2011 στο γήπεδο «LA Memorial Coliseum» του Λος Άντζελες.

Από το 2016 έως το 2019, τα τρία από τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος, ο κιθαρίστας Tom Morello, ο μπασίστας Tim Commerford και ο ντράμερ Brad Wilk, σχημάτισαν τους Prophets of Rage μαζί με τους ράπερ Chuck D των Public Enemy και τον B-Real των Cypress Hlil.

Εν τω μεταξύ, ο τραγουδιστής Zack de la Rocha, το μοναδικό μέλος των Rage Against The Machine που δεν προσχώρησε στους Prophets of Rage, συμμετείχε σποραδικά σε τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων και το hip-hop δίδυμο των Run the Jewels, οι οποίοι ανοίγουν το πρόγραμμα των RATM στη νέα περιοδεία.

Οι Rage Against The Machine σχεδίαζαν αρχικά να επανενωθούν το 2020, ωστόσο η πανδημία ανέβαλε δύο φορές την ημερομηνία έναρξης της περιοδείας «Public Service Announcement».

Το πρώτο σκέλος της περιοδείας, το οποίο περιλαμβάνει συναυλίες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, θα διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο. Ένα δεύτερο σκέλος, που θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στη Βόρεια Αμερική, θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2023 και θα ολοκληρωθεί στις αρχές Απριλίου της επόμενης χρονιάς.