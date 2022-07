Rage Against The Machine: Φύλακας έριξε από τη σκηνή τον Tom Morello κατά τη διάρκεια συναυλίας

Ο Tom Morello δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ένας άνδρας από το προσωπικό ασφαλείας της συναυλίας των Rage Against The Machine στο «Scotiabank Arena» του Τορόντο το Σάββατο 23 Ιουλίου έριξε κατά λάθος από τη σκηνή τον Tom Morello.

Όπως φαίνεται σε ένα βίντεο που κατέγραψε με το κινητό τους ένας από τους θεατές της συναυλίας, στα μέσα του τραγουδιού «Killing In The Name» με το οποίο θα έκλεινε η βραδιά, ένας ατίθασος θεατής ανέβηκε στη σκηνή και όταν ένας φύλακας έτρεξε προς το μέρος του για να τον απομακρύνει, έριξε κατά λάθος από τη σκηνή τον εμβληματικό κιθαρίστα.

Ο frontman των Rage Against The Machine, Zack de la Rocha, ο οποίος καθόταν λόγω ενός πρόσφατου τραυματισμού στο πόδι, συνέχισε να τραγουδά το «Killing In The Name» πριν συνειδητοποιήσει ότι υπήρχε πρόβλημα και διακόψει τη συναυλία.

«Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε», επανέλαβε ο Zack de la Rocha, κάνοντας νόημα στα υπόλοιπα μέλη των Rage Against The Machine να σταματήσουν.

Στη συνέχεια τα φώτα άναψαν και ο Tom Morello σηκώθηκε γρήγορα όρθιος με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του, δείχνοντας στο πλήθος ότι δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Όταν ο κιθαρίστας ανέβηκε ξανά στη σκηνή με την κιθάρα του, ο Zack de la Rocha προειδοποίησε τους θεατές να μην έχουν τυχόν τρελές ιδέες να ανέβουν στη σκηνή.

«Όποιος γαμώτο γίνεται έξυπνος έτσι, μην το ξαναδοκιμάσει αυτό», ανέφερε ο frontman των Rage Against The Machine, ενώ ο μπασίστας Tim Commerford τον διέκοψε για να ρωτήσει τι συνέβη.

Ο Zack De la Rocha πρόσθεσε: «Συγγνώμη, είμαστε άνετοι, σας αγαπάμε όλους, αλλά μην το κάνετε αυτό!».

Στη συνέχεια, ο Tom Morello έκανε νόημα στο συγκρότημα να αρχίσει ξανά το «Killing In the Name» και οι Rage Against The Machine ολοκλήρωσαν τη συναυλία που έδωσαν στο πλαίσιο της μακροσκελούς περιοδείας τους «Public Service Announcement Tour».

Η πρώτη περιοδεία των Rage Against The Machine μετά από έντεκα χρόνια ξεκίνησε στις 9 Ιουλίου από East Troy του Ουισκόνσιν των Ηνωμένων Πολιτειών. Επόμενος σταθμός της περιοδείας είναι το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης στις 25 Ιουλίου.

Οι Rage Against The Machine συνοδεύονται στο «Public Service Announcement Tour» από τους Run The Jewels.