Οι Rage Against The Machine αναβάλουν την έναρξη της περιοδείας για την επανένωσή τους

Η τελευταία εμφάνιση των Rage Against The Machine πραγματοποιήθηκε το 2011.

Οι Rage Against The Machine ανέβαλαν για το καλοκαίρι την ημερομηνία έναρξης της περιοδείας τους «Public Service Announcement».

Το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας ήταν αρχικά προγραμματισμένο να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2020, πριν αναβληθεί αρκετές φορές λόγω της πανδημίας του COVID-19. Η περιοδεία αναμένεται να ξεκινήσει τώρα στις 9 Ιουλίου από το East Troy του Wisconsin.

Σε νέες ημερομηνίες θα προγραμματιστούν συνολικά 19 συναυλίες των Rage Against The Machine που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν από τις 31 Μαρτίου έως τις 23 Μαΐου.

Αυτή θα είναι η πρώτη περιοδεία των Rage Against The Machine από το 2011.

Οι Rage Against The Machine, οι οποίοι αποτελούνται από τον τραγουδιστή Zack de la Rocha, τον μπασίστα Tim Commerford, τον κιθαρίστα Tom Morello και τον ντράμερ Brad Wilk, εμφανίστηκαν για τελευταία φορά μαζί το 2011 στο δικό τους μουσικό φεστιβάλ «L.A. Rising».

Το συγκρότημα είχε αντισταθεί στις συνεχείς προτροπές για επανασύνδεση.

Ο Tom Morello, ο Tim Commerford και ο Brad Wilk συνεργάστηκαν στη συνέχεια με τον Chuck D. των Public Enemy και τον B-Real των Cypress Hill στο παρεμφερές συγκρότημα Prophets Of Rage.

Στις αρχές του 2020 είχε ανακοινωθεί ότι οι Rage Against The Machine θα ήταν επικεφαλής μαζί με τον Frank Ocean και του Travis Scot του «Coachella» εκείνης της χρονιάς. Η εμφάνισή τους μεταφέρθηκε για το 2021 όταν το διάσημο μουσικό φεστιβάλ ακυρώθηκε λόγω του κορονοϊού. Ωστόσο το «Coachella» δεν πραγματοποιήθηκε ούτε το 2021 και οι Rage Against The Machine αποσύρθηκαν από το φεστιβάλ.

Οι Rage Against The Machine κυκλοφόρησαν τρία άλμπουμ και μία δισκογραφική δουλειά με διασκευές πριν διαλυθούν το 2000. Το συγκρότημα επανενώθηκε το 2007, αλλά έκανε μόνο σποραδικές συναυλίες και ποτέ δεν πραγματοποίησε μία ολοκληρωμένη περιοδεία.