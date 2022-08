Το πρώτο τραγούδι του Rag’n’Bone Man για τη φετινή χρονιά.

Ο Rag’n’Bone Man επιστρέφει με το νέο τραγούδι «Circles».

Μετά από ένα ενθουσιώδες 2021, κατά τη διάρκεια του οποίο κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του, «Life By Misadventure» και έκανε εκτεταμένη σειρά εμφανίσεων σε φεστιβάλ φέτος, ο Rory Graham – γνωστός και ως Rag’n’Bone Man – κυκλοφορεί το εκπληκτικό νέο τραγούδι «Circles» στο οποίο συμμετέχει ο Άγγλος ράπερ Ocean Wisdom.

Ο Rag’n’Bone Man πρότεινε στον παλιό του φίλο από το Μπράιτον να συνεργαστούν. Το τραγούδι που προέκυψε είναι ένας εορτασμός του καλοκαιριού με ένα οργανικό μείγμα μουσικών φωνών και ταλέντων.

Από τότε που γνωρίστηκαν, ο Rag’n’Bone Man και ο Ocean Wisdom πραγματοποίησαν και οι δύο σημαντικά βήματα στις καριέρες τους. Το ξεχωριστό ύφος του Ocean Wisdom έχει τραβήξει την προσοχή με τραγούδια όπως το «Walkin» το 2014, καθώς και τη συνεργασία του με τον Dizzee Rascal στο τραγούδι «Revvin» το 2018.

Ο Rag’n’Bone Man σχολιάζει: «Ο Ocean και εγώ γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό, από το Μπράιτον. Αρχικά συνδεθήκαμε μέσω της Rum Committee και κυκλοφορήσαμε και οι δύο μουσική στη High Focus Records. Έχω παρακολουθήσει στενά την καριέρα του και έχει εξελιχθεί σε μια πραγματική δύναμη. Είναι ωραίο που επιτέλους ηχογραφήσαμε ένα τραγούδι μαζί – ήταν αναπόφευκτο!».

Ο Ocean Wisdom προσθέτει: «Είμαι θαυμαστής του Rags από τότε που ο Prince Kong μου έδειξε το “Still Got the Blues”. Θυμάμαι να τον παρακολουθώ στο Slip Jam και σε πολλά cyphers της Rum Committee – όλοι λέγαμε ότι αν δεν έκανε σπουδαία καριέρα, η μουσική θα καταστρεφόταν!».

«Έτσι ήταν ωραίο που τον είδα να τα πηγαίνει τόσο καλά. Λίγα χρόνια αργότερα συνεργαστήκαμε τελικά στο νέο single του “Circles”. Σε ευχαριστώ που με προσκάλεσες σε αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό αφιέρωμα!», συνεχίζει.

Το τελευταίο άλμπουμ του Rag’n’Bone Man, με τίτλο «Life By Misadventure», περιείχε επιτυχίες όπως το «Human» και το «Giant» και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα άλμπουμ της περασμένης χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ανέβηκε στην κορυφή των βρετανικών charts, κρατώντας τη θέση του Top 10 για επτά εβδομάδες πριν γίνει χρυσό.

Το άλμπουμ «Life By Misadventure» έτυχε θερμής υποδοχής από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Οι Sunday Times το ονόμασαν «ένα από τα άλμπουμ της χρονιάς» και το MOJO επισήμανε τους «καταιγιστικούς στίχους του». Τα τρία πρώτα singles από το άλμπουμ – το «All You Ever Wanted», το «Anywhere Away From Here» με τη συμμετοχή της P!nk και «Alone» – κατέκτησαν επίσης τα ραδιόφωνα.

Έκτοτε, ο Rag’n’Bone Man έχει δώσει μερικές απίστευτες εμφανίσεις, όπως στα BRIT Awards και στη συναυλία για την επιστροφή της αποστολής της Μεγάλης Βρετανίας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Μετά την ολοκλήρωση μιας εκτεταμένης sold-out περιοδείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία πέρυσι, ο Rag’n’Bone Man πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του 2022 κάνοντας περιοδεία στην Ευρώπη.

O Rag’n’Bone Man παρουσίασε στο κοινό των συναυλιών τους το «Circles», το οποίο έγινε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα τραγούδια του καλοκαιριού.