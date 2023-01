Οι Radiohead θα επανασυνδεθούν «στις αρχές του 2023»

«Είμαι σίγουρος ότι θα αρχίσουμε να εξετάζουμε ιδέες για το τι θα ακολουθήσει».

Οι Radiohead πρόκειται να «επανασυνδεθούν» στις αρχές του 2023, όπως αποκάλυψε ο ντράμερ τους Philip Selway.

Το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος ήταν το «A Moon Shaped Pool» που κυκλοφόρησε το 2016, ενώ οι Radiohead πραγματοποίησαν την τελευταία περιοδεία τους το 2018.

Το 2021, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το «KID A MNESIA», ένα τριπλό επετειακό άλμπουμ με τους δίσκους «Kid A» και «Amnesiac», καθώς και ένα τρίτο δισκάκι με σπάνιες εκτελέσεις και B-sides που ονομαζόταν «Kid Amnesiae».

Το 2023 συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Hail To The Thief» των Radiohead και ο Philip Selway μίλησε στο Spin για τα σχέδια του συγκροτήματος για τη νέα χρονιά και αποκάλυψε αν θα γιορτάσουν το συγκεκριμένο άλμπουμ με μια επετειακή έκδοση.

«Έχουμε επικεντρωθεί πολύ στο όλο θέμα των “Kid A” / “Amnesiac” και νομίζω ότι αυτό φτάνει στο φυσικό τέλος του, ανατρέξαμε στο παρελθόν μέσω της επανέκδοσης και δημιουργήσαμε αυτό το σενάριο γύρω από αυτό το παιχνίδι», είπε.

«Θα συναντηθούμε στις αρχές του 2023 και είμαι σίγουρος ότι θα αρχίσουμε να εξετάζουμε άλλες ιδέες για το τι θα ακολουθήσει. Το “Hail To The Thief” – έχει περάσει πολύς καιρός από αυτόν τον δίσκο, έτσι δεν είναι;», συνέχισε.

Το καλοκαίρι του 2022, ο κιθαρίστας Ed O’Brien των Radiohead σχολίασε το αβέβαιο μέλλον του συγκροτήματος, λέγοντας για την πιθανότητα της επανασύνδεσής τους: «Μπορεί να συμβεί, αλλά το άλλο πράγμα είναι… μπορεί και όχι. Και έχει σημασία αυτό;»

«Δεν υπάρχουν Radiohead αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό που κάνουμε, οπότε δεν πρόκειται να γίνουμε ένα από εκείνα τα συγκροτήματα που μαζεύονται για να πληρωθούν καλά», πρόσθεσε.

«Το θέμα με τους Radiohead, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σε μερικά χρόνια. Μπορεί και όχι. Αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να είναι, πρέπει να είναι πέντε άνθρωποι που να λένε: “Θέλω πραγματικά να το ξανακάνω αυτό μαζί σου”», εξήγησε.

«Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή το έχουμε κάνει τόσα χρόνια, όλοι μας απλωνόμαστε αλλού και έχουμε διαφορετικές εμπειρίες. Και αυτό θα πρέπει να επιτρέπεται και να ενθαρρύνεται», σημείωσε.

Μετά το τελευταίο άλμπουμ των Radiohead, ο Thom Yorke και ο Jonny Greenwood μαζί με τον ντράμερ Tom Skinner των Sons of Kemet δημιούργησαν ένα νέο συγκρότημα, τους The Smile, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το περασμένο καλοκαίρι το πρώτο τους άλμπουμ, «A Light For Attracting Attention» και ξεκίνησαν μια εκτεταμένη περιοδεία το 2022.

Ο Philip Selway, εν τω μεταξύ, θα κυκλοφορήσει το νέο σόλο άλμπουμ του «Strange Dance» τον επόμενο μήνα.