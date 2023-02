Οι Radiohead έχουν «συλλογική επιθυμία» να δημιουργήσουν νέα μουσική

«Όλοι μας εκτιμούμε πραγματικά αυτή τη μουσική σχέση και υπάρχει εδώ και 38 χρόνια», δήλωσε ο Philip Selway.

Ο ντράμερ Philip Selway έκανε μία πολύ ενθαρρυντική αποκάλυψη για το μέλλον των Radiohead, εξηγώντας ότι υπάρχει μία «συλλογική επιθυμία» μεταξύ των μελών του συγκροτήματος για παραγωγή νέας μουσικής.

Ο Selway δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι τα μέλη του συγκροτήματος επρόκειτο να συναντηθούν άμεσα, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματά τους.

Ο τραγουδιστής Thom Yorke και ο κιθαρίστας Jonny Greenwood ασχολούνται αυτή τη στιγμή με το side project τους The Smile, αλλά οι θαυμαστές των Radiohead έχουν επισημάνει ότι το 2023 συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από την κυκλοφορία του έκτου ολοκληρωμένου δίσκου τους, «Hail To The Thief».

Το ένατο και τελευταίο άλμπουμ των Radiohead ήταν το «A Moon Shaped Pool», το οποίο κυκλοφόρησε το 2016. Το συγκρότημα πραγματοποίησε την τελευταία ζωντανή εμφάνισή του το καλοκαίρι του 2018.

Σε μία νέα συνέντευξή του στο NME, ο Philip Selway δηλωσε ότι το συγκρότημα έχει πλέον πραγματοποιήσει την προαναφερθείσα συνάντηση, στην οποία επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει η επιθυμία να ηχογραφήσουν ξανά μαζί μουσική.

«Συναντηθήκαμε και συζητάμε για τα μελλοντικά σχέδια, αλλά στο άμεσο μέλλον όλοι έχουμε άλλα projects που όλοι θα θέλαμε να τα δούμε να υλοποιούνται σωστά», είπε ο ντράμερ, ο οποίος θα κυκλοφορήσει το νέο σόλο άλμπουμ του «Strange Dance» στις 24 Φεβρουαρίου.

«Υπάρχει μία συλλογική επιθυμία να κάνουμε μουσική με τη μία ή την άλλη μορφή ανάμεσα και στους πέντε από εμάς. Όλοι μας εκτιμούμε πραγματικά αυτή τη μουσική σχέση και αυτή υπάρχει εδώ και 38 χρόνια. Παραμένει πραγματικά σημαντική για εμάς», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν οι Radiohead μία νέα κατεύθυνση, στη μουσική τους, ο Philip Selway απάντησε: «Δεν θα ξέρουμε τίποτα σε αυτό το θέμα μέχρι να βρεθούμε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο, και μάλλον δεν θα έχει κάποια σταθερή κατεύθυνση μέχρι να έχουμε προχωρήσει αρκετά».

«Η σύντομη απάντηση σε αυτό είναι: Θα επιβεβαιωθεί. Το θέμα είναι απλώς να βρούμε αυτό το σενάριο όπου μία ομάδα μουσικών βρίσκεται στην ίδια λογική και δουλεύει με όλες τις δυνάμεις της», συνέχισε.

Αυτό είναι το σενάριο των ονείρων μου – να βρεθούμε σε αυτό το σημείο. Αυτή είναι η μόνη μου φιλοδοξία», ανέφερε ο ντράμερ των Radiohead.

Ο Philip Selway θα προωθήσει το επερχόμενο άλμπουμ του «Strange Dance» με μία νέα περιοδεία, στην οποία δεν θα παίζει ντραμς επειδή δεν ήταν «σε φόρμα». Πίσω από το drum kit θα τον αντικαταστήσει η Valentina Magaletti.

«Δεν ήμουν σε φόρμα όταν μπήκα εκεί μέσα. Είναι πολύ πιο εύκολο να το παραδεχτείς στον εαυτό σου παρά σε κάποιον άλλο», είπε ο 55χρονος μουσικός.