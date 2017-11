Μεταξύ των υποψηφίων είναι και οι Depeche Mode και οι Rage Against The Machine.

Ο φρόντμαν του συγκροτήματος Thom Yorke και ο κιθαρίστας Ed O’Brien σχολίασαν την πρόσφατη nomination των Radiohead, για το Rock And Roll Hall Of Fame.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, ο Thom Yorke σχολίασε την πρόσφατη υποψηφιότητα του γκρουπ: «Ως βρετανική μπάντα, είναι χαρά να έχουμε λάβουμε αυτή τη nomination, αλλά είναι μακριά από τη κουλτούρα μας, είναι ένα πολύ αμερικανικό πράγμα. Εμείς οι Βρετανοί δεν είμαστε πολύ καλοί στο να γιορτάζουμε».

«Ένα πράγμα που πάντα αγαπούσα στην Αμερική είναι ότι με τις αμερικανικές μπάντες υπάρχει πάντα ένα χαλαρό κλίμα, μπορούν να κάνουν φιλίες. Με βρετανικά γκρουπ, αντίθετα, υπάρχει πάντα εχθρότητα. Είναι μέρος του DNA μας να μην νιώθουμε άνετα με τις τελετές απονομής των βραβείων. Δεν είμαστε πολύ έμπειροι. Δεν θέλουμε να φανούμε ασεβείς σε κανέναν φυσικά, αφού ανάμεσα στους υποψηφίους υπάρχουν απίστευτοι καλλιτέχνες. Ωστόσο, για να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα στο Hall Of Fame. Είναι το κλασικό βρετανικό παράδειγμα που λέει, «Εντάξει, ευχαριστώ, αλλά τι σημαίνει;».

Ο Ed O’Brien πρόσθεσε: «Παρατήρησα ότι υπάρχουν πολύ λίγοι που αντιπροσωπεύουν τη black και τη hip hop μουσική. Μιλάω σαν φαν της Αμερικάνικης μουσικής και σκεφτόμουν ότι ο Dr. Dre ήταν ήδη στο Hall Of Fame και όμως δεν είναι. Το όνομά του θα πρέπει να είναι το πρώτο μεταξύ των υποψηφιοτήτων φέτος στη θέση των Radiohead.»

Η λίστα με τους πέντε τελικούς υποψηφίους θα ανακοινωθεί το Δεκέμβριο ενόψει της τελετής του Απριλίου, αλλά οι Radiohead είναι ήδη από τα μεγάλα φαβορί μαζί με την Kate Bush, τους Rage Against The Machine, τους Eurythmics, τη Nina Simone, τους Bon Jovi, τους Judas Priest και τους Depeche Mode. Μπορείτε να ψηφίσετε τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη στο επίσημο site του Rock And Roll Hall Of Fame.

