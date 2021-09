Οι Radiohead επανακυκλοφορούν τα άλμπουμ «Kid A» και «Amnesiac» σε κοινή έκδοση με ακυκλοφόρητη μουσική

Ακούστε το ακυκλοφόρητο outtake «If You Say the Word» από τις ηχογραφήσεις των δύο αριστουργηματικών άλμπουμ των Radiohead.

Οι Radiohead ανακοίνωσαν τις λεπτομέρειες της επερχόμενης επανέκδοσης που επικεντρώνεται στις ηχογραφήσεις από τις οποίες γεννήθηκαν τα δύο αριστουργηματικά άλμπουμ «Kid A» του 2000 και «Amnesiac» του 2001.

Το «Kid A Mnesia», το οποίο θα τιμήσει την 20η και την 21η επέτειο από την κυκλοφορία των δύο άλμπουμ αντίστοιχα, θα κυκλοφορήσει από την XL Recording στις 5 Νοεμβρίου.

Όπως και η πλούσια έκδοση «OK Computer» για την 20ή επέτειο του «OKNOTOK», το «Kid A Mnesia» περιλαμβάνει τα δύο αρχικά άλμπουμ του «Kid A» και του «Amnesiac», καθώς και έναν τρίτο δίσκο που φέρει τον τίτλο «Kid Amnesiae» και περιλαμβάνει outtakes, εναλλακτικές εκδοχές τραγουδιών και ακυκλοφόρητη μουσική από τις καρποφόρες ηχογραφήσεις των δύο άλμπουμ.

Οι Radiohead παρουσιάζουν επίσης με το ακυκλοφόρητο outtake «If You Say the Word» μια από τις πιο συναρπαστικές προτάσεις του «Kid Amnesiae». Το τραγούδι ήταν προηγουμένως γνωστό στους θαυμαστές της μπάντας ως το μυθικό «C Minor Song», στο οποίο είχε αναφερθεί ο κιθαρίστας Ed O’Brien στα διαδικτυακά ημερολόγια που κρατούσε για την παραγωγή του «Kid A».

Το «Kid Amnesiae» θα περιέχει επίσης μια ακυκλοφόρητη στούντιο εκδοχή του «Follow Me Around», ένα αγαπημένο τραγούδι του κοινού που είχε παρουσιαστεί περιστασιακά μόνο ζωντανά, ως μετάβαση στο πρώτο τραγούδι του «Kid A», το «Everything In Its Right Place».

Στην πραγματικότητα, το «Follow Me Around» προϋπήρχε των ηχογραφήσεων του «Kid A», καθώς ακούστηκε κατά τη διάρκεια ενός soundcheck που κατέγραψε η ταινία «Meeting People Is Easy» του 1998.

Όπως και με το «True Love Waits», με το οποίο οι Radiohead βασανίζονταν για δεκαετίες πριν κυκλοφορήσουν μια κανονική στούντιο έκδοση στο άλμπουμ «A Moon Shaped Pool» του 2016, ο Thom Yorke κράτησε το «Follow Me Around» στη φαρέτρα του και το ερμήνευσε μια φορά με το side project του Atoms for Peace, καθώς και σε μια ακουστική συναυλία με τον Jonny Greenwood το 2017.

Το «Kid Amnesiae» διαθέτει επίσης μια ανασχεδιασμένη εκδοχή του «Fog» (ένα B-side με το οποίο η μπάντα δεν ήταν ποτέ απόλυτα ευχαριστημένη), μια τρίτη, «In the Dark», εκδοχή του «Morning Bell» (ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο άλμπουμ, καθώς το «Kid A» και το «Amnesiac» διαθέτουν δύο διαφορετικές εκδοχές του τραγουδιού), το «Like Spinning Plates (“Why Us?” Version)», μια τριάδα μυστηριωδών «άτιτλων» τραγουδιών, μια εναλλακτική εκδοχή του B-side «Fast Track» και πολλά άλλα.

Το «Kid A Mnesia» είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία σε διάφορες μορφές, μεταξύ των οποίων μία περιορισμένη deluxe έκδοση τριών LP βινυλίων σε κρεμ χρώμα που περιέχει τα άλμπουμ «Kid A», «Amnesiac» και «Kid Amnesiae», ένα βιβλίο τέχνης 36 σελίδων με σκληρό εξώφυλλο, καθώς και το «Kid Amnesiette», μια περιορισμένη έκδοση 2 κασετών με τα άλμπουμ και πέντε B-sides από εκείνη την εποχή.

Τα ανεξάρτητα δισκοπωλεία θα διαθέτουν επίσης μια αποκλειστική έκδοση κόκκινου βινυλίου της deluxe edition.

Εκτός από τις επανεκδόσεις των άλμπουμ, ο Thom Yorke και ο επί μακρόν καλλιτεχνικός συνεργάτης του συγκροτήματος, Stanley Donwood, θα κυκλοφορήσουν δύο βιβλία που εστιάζουν στα έργα τέχνης των άλμπουμ των Radiohead από εκείνη την εποχή.

Πρόκειται για το 300 σελίδων «KID A MNESIA Art Book» και το «Fear Stalks The Land», ένα ασπρόμαυρο χαρτόδετο βιβλίο που συγκεντρώνει τις σημειώσεις, τους στίχους και τα σκίτσα του Yorke και του Donwood. Και τα δύο βιβλία θα κυκλοφορήσουν από την Canongate στις 4 Νοεμβρίου.

Το tracklist του «Kid Amnesiae»

1. Like Spinning Plates («Why Us?» Version)

2. Untitled V1

3. Fog (Again Again Version)

4. If You Say the Word

5. Follow Me Around

6. Pulk/Pull (True Love Waits Version)

7. Untitled V2

8. The Morning Bell (In the Dark Version)

9. Pyramid Strings

10. Alt. Fast Track

11. Untitled V3

12. How to Disappear Into Strings