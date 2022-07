Οι Radiohead κυνηγούν επιχειρηματίες στο video του «If You Say The Word»

Εικόνα αποκτά ένα από τα ακυκλοφόρητα τραγούδια που θα περιέχει το επερχόμενο «KID A MNESIA».

Οι Radiohead αποκάλυψαν το ολοκαίνουργιο μουσικό βίντεο για το νέο single «If You Say The Word».

Το «If You Say The Word» θα συμπεριληφθεί στο πακέτο «KID A MNESIA» των Radiohead, με τις επανεκδόσεις των άλμπουμ «Kid A» και «Amnesiac», που θα κυκλοφορήσει στις 5 Νοεμβρίου.

Το «KID A MNESIA» περιέχει το τέταρτο και το πέμπτο άλμπουμ των Radiohead καθώς μία νέα συλλογή με τίτλο «Kid Amnesiae», που αποτελείται από άγνωστο υλικό από τις ηχογραφήσεις των δίσκων Kid A / Amnesiac και από μια ακυκλοφόρητη ηχογράφηση του «Follow Me Around».

Το σετ θα κυκλοφορήσει σε πολυτελή περιορισμένη έκδοση με 3 LP βινύλια σε κρεμ χρώμα, τυπωμένα σε μισή ταχύτητα σε δίσκους 180 γρ. με βιβλίο τέχνης 36 σελίδων με σκληρό εξώφυλλο, σε μια περιορισμένη, αριθμημένη έκδοση με δύο κασέτες, περιορισμένη σε 5.000 αντίτυπα με βιβλιαράκι 36 σελίδων, αλλά και σε indie αποκλειστική περιορισμένη έκδοση με 3 LP βινύλια σε κόκκινο χρώμα, 3 LP βινύλια σε μαύρο χρώμα, 3 CD και τρεις τόμους σε ψηφιακή μορφή.

Σε σκηνοθεσία του Νορβηγού σκηνοθέτη Kasper Häggström, το μουσικό βίντεο για το «If You Say The Word» ακολουθεί μία ομάδα ανδρών που κυνηγά καλοντυμένοι επιχειρηματίες με μαύρα κοστούμια, οι οποίοι ατενίζουν τη φύση.

Μετά τη σύλληψή τους, οι καλοντυμένοι επιχειρηματίες αναγκάζονται να επιβιβαστούν σε ένα φορτηγό και στη επιστρέφουν στην πόλη, όπου τους δίνονται χαρτοφύλακες και αναγκάζονται να συνεχίσουν την καθημερινή τους ζωή, κάνοντας τους τροχούς του καπιταλισμού να περιστρέφονται.

Εν τω μεταξύ, οι Radiohead συνεργάστηκαν επίσης με το PlayStation Showcase της Sony Playstation και την Epic Games για το «Kid A Mnesia Exhibition», ένα ανάποδο ψηφιακό/αναλογικό σύμπαν που δημιουργήθηκε από πρωτότυπα έργα τέχνης του Thom Yorke και του Stanley Donwood σε ηχητικό σχεδιασμό του Nigel Godrich.

Το «Kid A Mnesia Exhibition», το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Epic Games και έχει αναπτυχθεί από την Name The Machine και την Arbitrarily Good Productions, θα είναι διαθέσιμο για λήψη αυτόν τον Νοέμβριο, αποκλειστικά για το PlayStation 5, καθώς και για PC και Mac μέσω του Epic Games Store. Δείτε το teaser της έκθεσης εδώ.