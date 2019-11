R3HAB, ZAYN και Jungleboi συνεργάζονται στο νέο single «Flames»

Μία ξεχωριστή συνεργασία με μοναδικό αποτέλεσμα.

Ο R3HAB, ο ZAYN και ο Jungleboi ενώνουν δυνάμεις στο νέο single «Flames» για να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στις κρύες μέρες και νύχτες του χειμώνα.

Μετά την επιτυχία του τραγουδιού «All Around The World (La La La)», το οποίο συγκέντρωσε 200 εκατομμύρια streams και έγινε χρυσό / πλατινένιο σε οκτώ χώρες, ο δεξιοτέχνης DJ, παραγωγός και remixer από την Ολλανδία κάνει τη διαφορά με μία απρόσμενη συνεργασία.

Το «Flames» συνδυάζει τη βελούδινη ερμηνεία του ZAYN με τον εθιστικό ήχο που δημιούργησαν μαζί ο R3HAB και ο Jungleboi.

Ο ZAYN προειδοποιεί τον ακροατή να μην παίζει τη φωτιά, εκτός αν θέλει να καεί: «Καλύτερα τρέξε μακριά μου, καλύτερα φύγε, μην έρχεσαι πολύ κοντά {…} ακόμα κι αν η καρδιά σου δεν μπορεί να το αντέξει, βάλε μου φωτιά», τραγουδά.

Ο R3HAB σχολιάζει για το νέο τραγούδι του: «Ετοίμαζα το “Flames” για αρκετό καιρό μαζί με τον Jungleboi όταν μας τηλεφώνησε ο ZAYN. Το αποτέλεσμα είναι εντελώς επικό. Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο υπερήφανος για το αποτέλεσμα. Ανυπομονώ να μοιραστώ με τον κόσμο αυτήν την εκπληκτική μελωδία».

Αυτήν την περίοδο ο ταλαντούχος DJ βρίσκεται σε κοινή περιοδεία με τους Cash Cash στη Βόρεια Αμερική. Οι εμφανίσεις τους θα ολοκληρωθούν στις 24 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.