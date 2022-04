Ο R3HAB μοιράζεται το νέο single «My Pony»

Ο R3HAB συνεχίζει να πειραματίζεται με διαφορετικά στυλ και ήχους.

Ο R3HAB έχει πάρει φωτιά το πρώτο τρίμηνο του 2022 και ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία το νέο single του «My Pony».

Μετά τις εκπληκτικές συνεργασίες του με τους Dimitri Vegas & Like Mike στο «Shooting Darts» και με τον Armin van Buuren στο «Love We Lost», καθώς και την εντυπωσιακή εμφάνισή του στο Grand Prix της Formula 1 στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, ο R3HAB ανεβάζει ταχύτητα και κυκλοφορεί ένα ευφραντικό pop-house τραγούδι.

Το «My Pony» συνδυάζει τις χαρακτηριστικές groovy μπασογραμμές του R3HAB, τις instrumental μελωδίες του και την ετοιμότητά του να πειραματίζεται και feel-good vibes, όπως φάνηκε νωρίτερα στο «Put Your Hands On My ____» με τον Saucy Santana, το οποίο κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο.

Με αυτό το συναρπαστικό πρώτο τρίμηνο που έχει διανύσει, το 2022 αναμένεται να γίνει ακόμα καλύτερο για τον R3HAB. Είναι σίγουρο ότι «My Pony» θα γνωρίσει επιτυχία στα clubs και στα ραδιοφωνικά ερτζιανά.

«Πειραματίζομαι συνεχώς με διαφορετικά στυλ και ήχους. Το “My Pony” βασίζεται περισσότερο στο μπάσο και είναι πιο λιτό σε σχέση με τον κατάλογό μου μέχρι στιγμής και είμαι ενθουσιασμένος για την ποικιλία που φέρνει», δηλώνει ο R3HAB.

«Αυτό το τραγούδι ερχόταν εδώ και πολύ καιρό και χαίρομαι που επιτέλους το μοιράζομαι. Είμαι σίγουρος ότι το “My Pony” θα απογειώσει τη διάθεσή σας εν ριπή οφθαλμού και ανυπομονώ να το παίξω ζωντανά», προσθέτει.

Ο πολυπλατινένιος DJ και παραγωγός Fadil El Ghoul, πιο γνωστός ως R3HAB, πρωτοπορεί στην dance μουσική τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

Από τα πρωτοποριακά του remixes για καλλιτέχνες όπως οι Rihanna, Drake, Taylor Swift, Calvin Harris, μέχρι τα πλατινένια anthems «All Around The World (La La La)» και «Lullaby» και τις συνεργασίες του με τους Ava Max, ZAYN, Luis Fonsi, Sean Paul και άλλα ονόματα, ο R3HAB έχει αποδείξει ότι είναι ένας από τους πιο πρωτοπόρους καλλιτέχνες στον χώρο της dance μουσικής.

Η δισκογραφία του έχει συγκεντρώσει πάνω από 8 δισεκατομμύρια streams μέχρι σήμερα, εκ των οποίων τα 1,1 δισεκατομμύρια streams καταγράφηκαν μόνο το 2021. Ο R3HAB δημιούργησε το 2016 το label CYB3RPVNK, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια streams σε όλες τις πλατφόρμες από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.

Ο R3HAB συνεχίζει να εξελίσσει τον ήχο του συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο και να διευρύνει τα όρια της dance μουσικής.