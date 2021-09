R3HAB, Jonas Blue, Ava Max και Kylie Cantrall συνεργάζονται στο νέο single «Sad Boy»

Μία δυναμική μουσική συνύπαρξη.

Ο R3HAB, ο Jonas Blue, η Ava Max και η Kylie Cantrall ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «Sad Boy», ένα dance τραγούδι με pop περιεχόμενο που φέρνει μια παιχνιδιάρικη και αισιόδοξη μελωδία στο προσκήνιο.

Το «Sad Boy» ξεκινά με ρυθμικά instrumentals και καθώς εξελίσσεται, αποκτά δυναμικά μπάσα και ευχάριστες μελωδίες, αναδεικνύοντας τέλεια την τέχνη της παραγωγής των R3HAB και Jonas Blue.

Η γενναιόδωρη και γεμάτη δύναμη φωνή της παγκόσμιας pop star Ava Max προσδίδει στους στίχους μια αισθαντική και συναισθηματική πινελιά, ενώ η έφηβη πρωταγωνίστρια της σειράς «Gabby Duran & The Unsittables» της Disney, Kylie Cantrall, είναι το τέλειο συμπλήρωμα στο τραγούδι, καθώς κάνει το ντεμπούτο της δισκογραφία.

Το «Sad Boy» συνεχίζει να κινείται στην ίδια κατεύθυνση που άρχισε να ακολουθεί ο R3HAB με το πρόσφατο single «Runaway», μία συνεργασία με τον Sigala και τον JP Cooper που αποτέλεσε το δεύτερο single του επερχόμενου άλμπουμ του.

Από τα επαναστατικά remixes για καλλιτέχνες όπως οι Rihanna, Drake, Taylor Swift, Calvin Harris, The Chainsmokers, Lady Gaga και τις χρυσές και πλατινένιες επιτυχίες «All Around The World (La La La)» και «Lullaby» μέχρι τις συνεργασίες του με τους Luis Fonsi, Sean Paul, Andy Grammer, Dimitri Vegas & Like Mike και άλλους, ο R3HAB έχει αποδείξει ότι είναι ένας από τους πιο πρωτοπόρους καλλιτέχνες στο είδος του, με τη δουλειά του να έχει συγκεντρώσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια streams μέχρι σήμερα.

Μιλώντας για το νέο τραγούδι του, ο R3HAB ανέφερε. «Αυτό είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια όπου τα κομμάτια μπήκαν στη θέση τους γρήγορα. Ήρθα σε επαφή με την Ava όταν έκανα remix του “Every Time I Cry” πριν από μερικούς μήνες. Άκουσα την ιδέα για το “Sad Boy” και ήξερα ότι έπρεπε να κάνω αυτό το τραγούδι. Η φωνή της είναι δυνατή και τολμηρή και είναι ευχαρίστηση να δουλεύεις μαζί της».

«Χαίρομαι για την ευκαιρία να δημιουργώ με τον Jonas, καθώς είχαμε κάνει μόνο remix σε δουλειές του άλλου, αλλά δεν είχαμε συνεργαστεί. Φέρνει μια αναζωογονητική και φρέσκια διάθεση σε κάθε δίσκο. Ήταν υπέροχο που συνεργάστηκα και με την Kylie, ανυπομονώ να δω την καλλιτεχνική πορεία της να απογειώνεται», συνέχισε.

Η Ava Max πρόσθεσε: «Ήταν υπέροχη η συνεργασία με τους R3HAB, Jonas Blue και Kylie στο “Sad Boy”. Αυτό το τραγούδι αναφέρεται στον έρωτά σου με εκείνο το σκοτεινό, μυστηριώδες άτομο που οι άλλοι μπορεί να μην περιμένουν».

Η Kylie Cantrall είπε: «Την πρώτη φορά που άκουσα το “Sad Boy” νόμιζα ότι το είχα ξανακούσει. Είναι ένα τόσο ελκυστικό τραγούδι. Υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που σου μένουν, η μελωδία, αυτό το drop… Ναι, σχεδόν όλο το τραγούδι! Δεν μπορούσα να το βγάλω από το μυαλό μου, το τραγουδούσα κυριολεκτικά όπου πήγαινα. Οπότε, όταν μου ζήτησαν να συμμετάσχω στο τραγούδι, είπα: “Τι!;… Και βέβαια!”».