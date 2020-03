Ο R3HAB ενώνει τις δυνάμεις με την Elena Temnikova στο νέο single “Where You Wanna Be”

Ο παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ, R3HAB ενώνει τις δυνάμεις του με την τραγουδίστρια και τηλεπερσόνα από τη Ρωσία, Elena Temnikova στο ολοκαίνουργιο single “Where You Wanna Be”.

Ο R3HAB επιστρέφει στον κλασικό club ήχο του στο νέο του τραγούδι “Where You Wanna Be”, μαζί με την Ρωσίδα τηλεπερσόνα και όχι μόνο Elena Temnikova.

Το νέο single είναι ένα από τα πρώτα του R3HAB για φέτος που μπορεί να ταξινομηθεί ως ένα πραγματικό dancefloor-ready κομμάτι, που ολοκληρώνεται με bouncy μελωδίες και ένα μπάσο που θα σας κάνει να χορέψετε. Το τραγούδι ζωντανεύει από τα όμορφα φωνητικά της Temnikova, ενώ οι στίχοι του “Where You Wanna Be” εμπνέουν μια αίσθηση περιπέτειας και αυθορμητισμού που θα έχουν απήχηση σε πολλούς από τους περιπετειώδεις fan του R3HAB, πολλοί από τους οποίους έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο για να τον δουν να παίζει.

Η συνεργασία τους, όπως αποκαλύπτει η Elena γεννήθηκε online, «ο Fadil έκανε like σε μια φωτογραφία μου στο Instagram, εγώ έκανα σε μια δικιά του, και στη συνέχεια αρχίσαμε να μιλάμε, και στους δύο μας άρεσαν τα τραγούδια του άλλου. Γενικά, τρελαίνομαι από τη δουλειά του στην EDM και την ακούω εδώ και πολλά χρόνια. Μετά από λίγο, πρότεινε να κάνουμε κάτι cool μαζί. Έτσι ξεκίνησαμε να δουλεύουμε στο’ Where You Wanna Be”»

Το τραγούδι που μπορείτε ν’ ακούσετε παρακάτω, ακολουθεί το πρόσφατο remix του R3HAB στο «Maldad» του Steve Aoki & Maluma, αλλά και το single του «More Than OK» με την Clara Mae και τον Frank Walker, αναμένεται να γίνει ένα από τα βασικά θέματα των φετινών festival, αν δεν ακυρωθούν όπως το «Coachella» λόγο κορωνοϊού.