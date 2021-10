R. Kelly: Οι πωλήσεις της μουσικής του αυξήθηκαν κατά 500% μετά την καταδίκη του

Η μουσική του R. Kelly σημείωσε διψήφια αύξηση στα streams και τριψήφια αύξηση στις πωλήσεις μετά την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου.

Η πτώση του R. Kelly επιταχύνθηκε μετά την καταδίκη του για εκβιασμούς, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και απαγωγή, αλλά τα streams και οι πωλήσεις της μουσικής του δεν μειώθηκαν καθόλου.

Στην πραγματικότητα, την εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας του δικαστηρίου, η μουσική του R. Kelly σημείωσε διψήφια αύξηση στα streams και τριψήφια αύξηση στις πωλήσεις.

Από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου, τα on-demand audio streams του Kelly αυξήθηκαν κατά 22%, ενώ τα video streams αυξήθηκαν κατά 23% σε σύγκριση με τις προηγούμενες επτά ημέρες. Συνολικά, τα streams του αυξήθηκαν από 11,2 εκατομμύρια σε 13,4 εκατομμύρια. Οι πωλήσεις των άλμπουμ του αυξήθηκαν κατά 517 τοις εκατό.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, υπηρεσίες streaming όπως το Spotify και το Apple Music «απέκλεισαν» τη μουσική του R. Kelly, επιλέγοντας να μην συμπεριλάβουν τα τραγούδια του στις λίστες αναπαραγωγής που επιμελούνται.

Και πολλοί καλλιτέχνες αποφάσισαν να αποσύρουν από τις υπηρεσίες streaming τις συνεργασίες τους με τον R. Kelly, όπως ο Chance the Rapper, ο οποίος αφαίρεσε το «Somewhere In Paradise» τον Ιανουάριο του 2019. Αυτήν την εβδομάδα διαγράφθηκε από τις πλατφόρμες streaming και το «Where You At» της Jennifer Hudson, το οποίο είχε γράψει και υπογράψει στην παραγωγή ο R. Kelly.

Αλλά στο μεγαλύτερο μέρος της, η μουσική του R. Kelly είναι ακόμα διαθέσιμη σε όσους θέλουν να την ακούσουν και τα streams του δεν έχουν μειωθεί καθόλου τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το 2017, ο R. Kelly είχε κατά μέσο όρο περίπου 5,4 εκατομμύρια on-demand audio streams την εβδομάδα, ενώ φέτος είχε κατά μέσο όρο περίπου 6,4 εκατομμύρια streams.

Η μόνη πλατφόρμα που αφαίρεσε εντελώς τη μουσική του έκπτωτου καλλιτέχνη της R&B ήταν το YouTube, το οποίο ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι έκλεισε τους δύο επίσημους λογαριασμούς του R. Kelly στο YouTube που φιλοξενούσαν τα μουσικά βίντεό του, αν και τα ανεπίσημα βίντεο παραμένουν στην πλατφόρμα και η μουσική του θα παραμείνει διαθέσιμη στο YouTube Music.

Αν και οι προβολές των μουσικών βίντεο του R. Kelly σημείωσαν άνοδο την εβδομάδα μετά την καταδίκη του τραγουδιστή, είναι πιθανό να παρατηρηθεί κατακόρυφη πτώση τις επόμενες ημέρες.