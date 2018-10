Η Thalia παρουσιάζει τον 16ο δίσκο στη δισκογραφία της και τιτλοφορείται «Valiente».

Ένας πολυαναμενόμενος δίσκος για τους φανατικούς της θαυμαστές κι όχι μόνο, γίνεται πραγματικότητα και κυκλοφορεί παντού από τις 9 Νοεμβρίου!

Τέσσερα χρόνια μετά από το δίσκο «Amore Mio» και δύο από τον τελευταίο της δίσκο «Latina» που ξεχώρισαν αρκετά τραγούδια και έγιναν επιτυχίες και μέσα σε αυτόν υπήρχαν δύο ελληνικές διασκευές, το «Η πιο ωραία στην Ελλάδα» και το «Πόσο σε θέλω» που αγαπήθηκαν κι από το ελληνικό κοινό, με μία ξεχωριστή λάτιν πινελιά, η λατίνα σταρ επιστρέφει πιο ανανεωμένη και δυναμική από ποτέ, να κάνει ακριβώς αυτό που ξέρει καλύτερα!

Τόσα χρόνια η Thalia με τα βήματά της στο χώρο, φέρει επάξια το προσωνύμιο της «latin queen» ή της «reina del pop latino». Σύμφωνα με την AMPROFON (Ένωση Μεξικανών Παραγωγών Ηχογραφημάτων), θεωρείται η πιο εμπορική Μεξικανή τραγουδίστρια διεθνώς, καθώς έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Το άλμπουμ ανακοινώθηκε πριν από μερικούς μήνες κι όπως γίνεται πάντα σε μια τέτοια περίπτωση, υπάρχουν τραγούδια «προπομποί» ενός άλμπουμ. Ένα από αυτά, λοιπόν, και το πρώτο, ήταν το ντουέτο με τη Natti Natasha «No me acuerdo» που μέχρι μετράει πάνω από 500 εκατομμύρια προβολές!

Το δεύτερο single που υπάρχει μέσα στο δίσκο τιτλοφορείται «Lento» κι είναι μία πολύ όμορφη συνεργασία με τους Gente De Zona!

Η tracklist του «Valiente» αναγράφεται παρακάτω και μπορείτε να διακρίνετε μερικές από τις συνεργασίες που υπάρχουν, όπως αυτή με τον Foncesa, με τη Lali Esposito και τον Carlos Rivera.

Και για όσους ξέρουν και παρατηρούν την αγαπημένη τραγουδίστρια στα σόσιαλ, θα ξέρουν ότι το 13o τραγούδι, είναι κάτι σαν bonus, από ένα #challenge που έκανε η ίδια, βγάζοντας ένα τραγούδι από το πουθενά στην κυριολεξία, προσπαθώντας να συνδεθεί μαζί τους μέσω κάμερας, εξού και τα συγκεκριμένα λόγια του τραγουδιού!

TRACK LIST

1. No Me Acuerdo feat. Natti Natasha

2. Lindo Pero Bruto feat. Lali

3. Lento feat. Gente de Zona

4. Sube, Sube feat. Fonseca

5. Tú Me Sientas Tan Bien feat. DABRUK

6. Vamos Órale

7. Ahí feat. Ana Mena

8. Corazón Valiente

9. Qué Ironía feat. Carlos Rivera

10. Por Amor Al Arte

11. Ay Amor feat. El Micha

12. Vikingo

13. Me Oyen, Me Escuchan