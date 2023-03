Ο Questlove θα σκηνοθετήσει remake της ταινίας «Οι Αριστόγατες» της Disney

Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που θα σκηνοθετήσει ο ντράμερ των The Roots.

Ο Questlove θα αναλάβει τη σκηνοθεσία στο remake της ταινίας «Οι Αριστόγατες» (The Aristocats) της Disney, ενώ παράλληλα θα είναι εκτελεστικός παραγωγός και υπεύθυνος για τη μουσική του έργου.

Σύμφωνα με το Variety, η νέα εκδοχή της κλασικής ταινίας του 1970 θα είναι ένας συνδυασμός ζωντανής δράσης και τεχνολογίας CGI. Αυτή τη μέθοδο έχουν δοκιμάσει τα τελευταία χρόνια ταινίες όπως το «Sonic the Hedgehog» και το «Space Jam: A New Legacy».

Ο σκηνοθέτης του «Peter Rabbit», Will Gluck και ο σεναριογράφος του «Onward» της Pixar, Keith Bunin, θα διασκευάσουν το σενάριο, το οποίο αναφέρεται σε μια οικογένεια αριστοκρατικών γατών τις οποίες απαγάγει ο μπάτλερ του ιδιοκτήτη τους σε μια προσπάθεια να κλέψει την κληρονομιά τους.

Διαφήμιση

«Οι Αριστόγατες» θα είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που θα σκηνοθετήσει ο Questlove.

Ο συνιδρυτής και ντράμερ του συγκροτήματος The Roots έκανε το επίσημο σκηνοθετικό ντεμπούτο του με το ντοκιμαντέρ «Summer of Soul», το 2021, για το πολιτιστικό φεστιβάλ του Χάρλεμ.

Για τη δημιουργία της ταινίας, ο Questlove έψαξε στην ιστορία για να προσφέρει μια φρέσκια αφήγηση σε ένα σύγχρονο κοινό.

«Το νούμερο ένα ερώτημα που είχα ήταν: “Ποιος δεν θα ήθελε να το δει αυτό; Γιατί δεν είχε γραφτεί κάτι γι’ αυτό; Ποιος θα το απέρριπτε αυτό;”», δήλωσε τότε στο Rolling Stone.

Το «Summer of Soul» κέρδισε το βραβείο του Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στα Βραβεία Όσκαρ του 2022.

Η ταινία «Οι Αριστόγατες» κυκλοφόρησε αρχικά το 1970 με τις φωνές της Eva Gabor και του Phil Harris.

Οι Robert και Richard Sherman έγραψαν τη μουσική για την ταινία κινουμένων σχεδίων και δημιούργησαν κλασικά τραγούδια όπως το «Ev’rybody Wants to Be a Cat» και το «The Aristocats».

Οι «Αριστόγατες» έρχονται να προστεθούν σε κλασικά έργα της Disney όπως ο «Βασιλιάς των Λιονταριών», η «Πεντάμορφη και το Τέρας», ο «Αλαντίν» και η «Μουλάν» που έχουν ήδη αποκτήσει remake ζωντανής δράσης.

Τον Μάιο, θα κυκλοφορήσει το remake της «Μικρής Γοργόνας» με πρωταγωνίστρια τη Halle Bailey, ενώ θα ακολουθήσει και η νέα εκδοχή της «Χιονάτης» με πρωταγωνίστρια τη Rachel Zegler.

Εν τω μεταξύ, ο Questlove ετοιμάζει επίσης ένα ντοκιμαντέρ για το funk rock συγκρότημα Sly and the Family Stone.