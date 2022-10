Ο Quentin Tarantino διαψεύδει ότι «έκλεψε» την ιδέα του «Django Unchained» από τον Kanye West

Ο Quentin Tarantino διέψευσε τον ισχυρισμό του Kanye West ότι πήρε από τον ράπερ την ιδέα για την ταινία «Django Unchained» του 2012.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored» νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο Kanye West ισχυρίστηκε ότι είχε προτείνει την ιδέα για το γουέστερν στον Quentin Tarantino και στον πρωταγωνιστή της ταινίας, Jamie Foxx, για το μουσικό βίντεο του τραγουδιού του «Gold Digger» (2005), στο οποίο συμμετείχε ο Foxx.

Ο Quentin Tarantino διέψευσε τον ισχυρισμό κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!».

«Δεν αληθεύει η εκδοχή ότι ο Kanye West σκέφτηκε την ιδέα του «Django» και μετά μου το είπε αυτό και εγώ είπα: «Ουάου, αυτή είναι πραγματικά υπέροχη ιδέα». Ας πάρω την ιδέα του Kanye και ας κάνω το «Django Unchained» από αυτήν»», είπε ο φημισμένος σκηνοθέτης.

«Αυτό δεν συνέβη», είπε. «Είχα την ιδέα για το «Django» για αρκετό καιρό πριν γνωρίσω τον Kanye», δήλωσε κατηγορηματικό.

Ο Quentin Tarantino εξήγησε ότι γνώρισε τον Kanye West όταν προσπαθούσε να κάνει ταινίες βασισμένες σε διάφορα τραγούδια από το πρώτο άλμπουμ του, το «The College Dropout» του 2004.

«Είχε όντως μια ιδέα για ένα βίντεο. Νομίζω ότι ήταν για το βίντεο του «Gold Digger», που θα γινόταν σκλάβος. Και το όλο θέμα ήταν η ιστορία του σκλάβου, όπου είναι σκλάβος και τραγουδάει το «Gold Digger». Και ήταν πολύ αστείο. Ήταν μια πολύ, πολύ αστεία ιδέα», θυμήθηκε ο Tarantino.

«Υποτίθεται ότι θα ήταν ειρωνικό. Και θα ήταν σαν ένα τεράστιο μιούζικαλ. Εννοώ, χωρίς έξοδα, όπου εκείνος θα φορούσε μια στολή σκλάβου και θα έκανε τα πάντα… Αλλά μακάρι να το είχε κάνει. Ακουγόταν πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, σε αυτό αναφέρεται», πρόσθεσε.

Στην ταινία «Django Unchained» (Django: Ο Τιμωρός), που ακολουθεί έναν απελευθερωμένο σκλάβο που προσπαθεί να σώσει τη γυναίκα του, πρωταγωνιστούσαν οι Jamiee Foxx, Christoph Waltz και Leonardo DiCaprio.

Ο Quentin Tarantino κέρδισε μάλιστα για το «Django» το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου.

Το music video για το «Gold Digger», από το άλμπουμ «Late Registration» (2005) του Kanye West, ήταν τελικά εντελώς διαφορετικό, καθώς περιλάμβανε μοντέλο που χόρευαν και φωτογραφίζοντας μαζί με τον West και τον Foxx.

Quentin Tarantino on Kanye West claiming that he came up with the idea for Django Unchained… pic.twitter.com/5gA4z523zW

— Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) October 28, 2022