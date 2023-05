Queens Of The Stone Age: Κυκλοφορούν το single «Emotion Sickness» και ανακοινώνουν νέο άλμπουμ

Οι Queens Of The Stone Age επιστρέφουν με το πρώτο άλμπουμ τους μετά από έξι χρόνια.

Οι Queens Of The Stone Age ανακοίνωσαν ότι το πολυαναμενόμενο όγδοο άλμπουμ τους, με τίτλο «In Times New Roman…», θα κυκλοφορήσει στις 16 Ιουνίου από τη Matador Records.

Το «In Times New Roman…» είναι ωμό, μερικές φορές πολύ σκληρό και δεν συνιστάται για όσους δεν το λέει η καρδιά τους. Και όμως, είναι ίσως το πιο όμορφο και σίγουρα το πιο απολαυστικό άλμπουμ της δισκογραφίας τους.

Οι πιο αιχμηροί στίχοι του Joshua Homme, ως τώρα, ενισχύονται από τον χαρακτηριστικό ήχο των Queens Of The Stone Age που όμως, εδώ διευρύνεται και γεμίζει με νέες και πρωτόγνωρες ανατροπές σχεδόν σε κάθε τραγούδι.

Με το «In Times New Roman…» βλέπουμε ότι μερικές φορές χρειάζεται κανείς να κοιτάξει κάτω από τις πληγές και τις ουλές για να δει την ομορφιά, και μερικές φορές οι πληγές και οι ουλές είναι η ομορφιά.

Τα μέλη των Queens Of The Stone Age, νιώθοντας κάπως έξω από τα νερά τους και αντιμετωπίζοντας δυσκολία να βρουν μουσική με την οποία μπορούσαν να συνδεθούν, έκαναν αυτό που συνηθίζουν να κάνουν.

Δείτε παρακάτω το απίστευτο trailer αναγγελίας του άλμπουμ «In Times New Roman…».

Το «In Times New Roman…» είναι ο ήχος ενός συγκροτήματος που δημιουργεί τη μουσική που θέλουν να ακούσουν τα μέλη του, καταφέρνοντας παράλληλα να συγκεντρώσει το κοινό γύρω από το δικό του ηχητικό σύμπαν.

«Ο κόσμος θα τελειώσει σε έναν ή δύο μήνες», τραγουδά ο Joshua Homme, ρωτώντας: «Τι θέλετε να κάνετε με τον χρόνο που σας απομένει;».

Οι Joshua Homme, Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Shuman και Jon Theodore ίσως να μην μπορούν να μας σώσουν αλλά δημιουργούν ένα «περιβάλλον» απόδρασης.

Το πρώτο single από το «In Times New Roman…» είναι το «Emotion Sickness», το οποίο αγκαλιάζει τους ακροατές με τα χαρακτηριστικά κατασταλτικά ρεφρέν των Queens Of The Stone Age, αλλά και με αναπάντεχα grooves που δημιουργούν μία εσωτερική αναταραχή.

Τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα για όλους και δεν είναι κρυφό πως τα μέλη των Queens Of The Stone Age έχουν αντιμετωπίσει την απώλεια και τη θλίψη, όπως και όλος ο κόσμος.

Ο Liam Lynch δημιούργησε το lyric video το οποίο συνοδεύει το νέο single «Emotion Sickness» των Queens Of The Stone Age.

Οι ηχογραφήσεις και οι μίξεις του άλμπουμ έγιναν στο στούντιο Pink Duck (RIP) του Josh Homme, ενώ πραγματοποιήθηκε επιπλέον ηχογράφηση και στο Shangri – La. Η παραγωγή του «In Times New Roman…» έγινε από τους Queens of The Stone Age και η μίξη από τον Mark Rankin.

Το artwork του «In Times New Roman…» επιμελήθηκε ο μόνιμος συνεργάτης τους, Boneface. Το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο σε LP (σε 5 χρώματα), CD και ψηφιακά από τις 16 Ιουνίου.

Το tracklist του «In Times New Roman…»

1. Obscenery

2. Paper Machete

3. Negative Space

4. Time & Place

5. Made to Parade

6. Carnavoyeur

7. What the Peephole Say

8. Sicily

9. Emotion Sickness

10. Straight Jacket Fitting