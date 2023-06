Οι Queens Of The Stone Age παρουσιάζουν το νέο τραγούδι «Carnavoyeur»

Το δεύτερο τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Queens Of The Stone Age που κυκλοφορεί τον Ιούνιο.

Οι Queens Of The Stone Age μοιράζονται το νέο single «Carnavoyeur».

Ενώ προσπαθούν ακόμα να συνέλθουν από τις εκστατικές αντιδράσεις που προκάλεσε η θριαμβευτική επιστροφή τους με το single «Emotion Sickness», οι Queens Of The Stone Age παρουσιάζουν το επόμενο δείγμα από το επικό όγδοο άλμπουμ τους «In Times New Roman…».

Σε αντίθεση με το προηγούμενο τραγούδι τους, οι Queens Of The Stone Age υφαίνουν στο «Carnavoyeur» πιο λεπτές αποχρώσεις του σκοταδιού.

Οι μαγευτικές πινελιές των εγχόρδων πέφτουν σαν καταρράκτης πάνω από τη χαρακτηριστική rock βάση του συγκροτήματος, ενώ η μελιστάλακτη φωνή του Joshua Homme αγκαλιάζει τον ακροατή με τις ζεστές και πολύ οικείες νότες της αποδοχής και της παραίτησης: «Όταν δεν μπορώ να κάνω τίποτα, χαμογελάω…»

Ενώ οι μελωδίες του «Carnavoyeur» είναι αναμφισβήτητα πραγματικά όμορφες, δεν παύει να είναι ένα τραγούδι των Queens Of The Stone Age, και δεν λείπουν τα δυνατά ντραμς, το στιβαρό μπάσο και η ανατριχιαστική κιθάρα.

Το νέο άλμπουμ «In Times New Roman…» των Queens Of The Stone Age θα κυκλοφορήσει σε από τη Matador Records στις 16 Ιουνίου.

Την παραμονή, οι Queens Of The Stone Age προσκαλούν τους θαυμαστές τους να γιορτάσουν την κυκλοφορία του άλμπουμ στα πάρτι του «Midnight Club» που θα πραγματοποιηθούν σε δισκοπωλεία και παμπ σε 23 χώρες.

Τα πάρτι του «Midnight Club», τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 15 Ιουνίου, θα περιλαμβάνουν δώρα, αποκλειστικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων έγχρωμων βινυλίων περιορισμένης έκδοσης, και σε επιλεγμένα μέρη υπογεγραμμένα προϊόντα και εισιτήρια.

Το «Midnight Club» θα προσφέρει στους πιστούς θαυμαστές των Queens Of The Stone Age την ευκαιρία να ακούσουν πρώτοι το «In Times New Roman…» στην ολότητά του, ανάμεσα σε φίλους, συγγενείς και φυσικά τα κατάλληλα επίπεδα διονυσιακής λατρείας.

Οι Queens Of The Stone Age έδωσαν την πρώτη συναυλία τους μετά από τρία και πλέον χρόνια στις 26 Μαΐου στο φεστιβάλ Sonic Temple στο Columbus του Οχάιο. Το συγκρότημα είχε πραγματοποιήσει την τελευταία συναυλία του πριν από το Columbus στις αρχές του 2020 και εκείνη ήταν η πρώτη εμφάνιση των QOTSA από το 2018.

Κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους στη σκηνή, οι Queens Of The Stone Age έπαιξαν 11 τραγούδια και παρουσίασαν για πρώτη φορά ζωντανά το «Emotion Sickness».

Οι Queens Of The Stone Age ετοιμάζονται για ακόμα περισσότερες συναυλίες και θα είναι επικεφαλής του The Other Stage στο φετινό μουσικό φεστιβάλ Glastonbury τον Ιούνιο.

Η ηχογράφηση και η μίξη του άλμπουμ «In Times New Roman…» έγινε στο στούνιο Pink Duck (RIP) του Joshua Homme, ενώ επιπλέον ηχογραφήσεις έγιναν στο στούντιο Shangri-La. Την παραγωγή του άλμπουμ επιμελήθηκαν οι Queens Of The Stone Age και η μίξη έγινε από τον Mark Rankin.

Το νέο άλμπουμ «In Times New Roman…» των Queens Of The Stone Age θα κυκλοφορήσει σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε βινύλιο και CD.

Το artwork και η gatefold συσκευασία του διπλού LP σχεδιάστηκαν από τον μακροχρόνιο συνεργάτη του συγκροτήματος, Boneface. Η έκδοση LP βινυλίου θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως σε μαύρο, πράσινο, κόκκινο, ασημί και μπλε χρώμα.