Ανεκτίμητο αρχειακό υλικό από τις αδημοσίευτες ηχογραφήσεις των Queen για δύο από τα πιο θρυλικά τραγούδια τους.

Ένα ειδικό box set του άλμπουμ – ορόσημο των Queen από το 1977, «News of the World», πρόκειται να διατεθεί στις 17 Νοεμβρίου από τη Universal Music, σηματοδοτώντας την 40η επέτειο της αρχικής έκδοσης.

Έχοντας κυκλοφορήσει για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1977, το «News of the World» είναι ένα από τα εμπορικότερα άλμπουμ όλων των εποχών για τους Queen. Ξεκινάει με δύο από τις πιο άφθαρτες παγκόσμιες επιτυχίες του συγκροτήματος, το «We Will Rock You» που υπέγραψε ο Brian May και το «We Are The Champions» του Fredie Mercury, μνημειώδη αθλητικά anthems που παραμένουν βασική αρχή σε μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο μέχρι σήμερα.

Με τα τραγούδια να έχουν γραφτεί και από τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος, το NOTW, το έκτο άλμπουμ των Queen, έθεσε ένα νέο πρότυπο στην στιλιστική ποικιλομορφία, από το proto-punk «Sheer Heart Attack» του Roger Taylor στο λάγνο funk-rock groove του «Get Down Make Love» και το tropical calypso-pop «Who Needs You». Το «News of the World» περιλαμβάνει επίσης την επιτυχία «Spread Your Wings», το επικό rock σάγκα «It’s Late» και το φαντασμαγορικό ρομαντικό «My Melancholy Blues» του Freddie Mercury.

Το νέο πακέτο περιέχει το αρχικό άλμπουμ σε CD, καθώς και δύο επιπλέον CD των δίσκων που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα και των σπάνιων αρχείων του συγκροτήματος, ένα από τα οποία είναι μία νέα «εναλλακτική» έκδοση ολόκληρου του άλμπουμ που δημιουργήθηκε, το «Raw Sessions».

Για πολλούς πιστούς οπαδούς των Queen, το CD «Raw Sessions» θα είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της νέας έκδοσης. Το εξαιρετικό παράλληλο άλμπουμ που έχει «εξορυχθεί» βαθιά από τις πολυ-κάναλες ταινίες του στούντιο όπου ήταν καλά κρυμμένες, φέρνει στο «φως» τις αδημοσίευτες εναλλακτικές εκδοχές για καθένα από τα έντεκα τραγούδια του άλμπουμ. Κάθε κεντρική φωνή είναι διαφορετική, όπως και τα περισσότερα κύρια μέρη της κιθάρας και πολλές άλλες λεπτομέρειες στην ενορχήστρωση.

Παρακάτω, απολαμβάνουμε εκ νέου το «We Are The Champions» με πολλά άγνωστα φωνητικά και ενορχηστρωτικά στοιχεία και για πρώτη φορά με την πλήρη ηχογραφημένη διάρκεια, σε αντίθεση με τον επεξεργασμένο δίσκο του 1977.

Παρόμοια, έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε ξανά το «We Will Rock You»:

Στην ίδια έκδοση, θα έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύψει τις φωνητικές δυνατότητες του Freddie Mercury στην εποχή της αιχμής τους, σε ένα τραγούδι που κανένας έξω από τον εσωτερικό κύκλο των Queen δεν τον έχει ακούσει να το τραγουδάει, το «All Dead, All Dead» του Brian May.

Το τρίτο CD στο πακέτο, το «Bonus Tracks», είναι μία γιορτή των εκδοχών τραγουδιών από το «News of the World» που έχουν προηγουμένως κυκλοφορήσει, αλλά δύσκολο να τις βρεις κανείς, αφού έχουν ηχογραφηθεί σε συναυλίες, ραδιοφωνικές εκπομπές ή σε εναλλακτικές μίξεις.

Περιλαμβάνεται ολόκληρη η τελική ζωντανή παρουσίαση πέντε τραγουδιών του συγκροτήματος που ηχογραφήθηκε για το «BBC Radio» τον Οκτώβριο του 1977, επτά ζωντανές εκτελέσεις τραγουδιών του «NOTW», καθώς και σπάνια υποστηρικτικά κομμάτια και ορχηστρικά των κλασσικών επιτυχιών των Queen, «We Will Rock You», «We Are The Champions», «Spread Your Wings», Get Down», «Make Love» και «Fight From The Inside».

Επίσης, σε αυτόν τον τρίτο δίσκο υπάρχει η αμερικανική ραδιοφωνική επεξεργασία του «It’s Late», κάνοντας το αργοπορημένο ντεμπούτο του στο CD, καθώς και το στρεβλωτικό «Feeling Feelings», το οποίο ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια των αρχικών συνεδριών για το «NOTW», αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στο τελικό άλμπουμ.