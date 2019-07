Τα τραγούδια των Queen που σημάδεψαν για πάντα τη ροκ μουσική σε μία αξέχαστη εμπειρία.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των Queen και του Freddie Mercury με 10μελή ροκ μπάντα, 60μελή Συμφωνική Ορχήστρα και τους 4 τραγουδιστές – πρωταγωνιστές του «We Will Rock You» από το West End του Λονδίνου στο Ηρώδειο του Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου.

Μια δημιουργία του BBC που φέρνει επί σκηνής τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Queen, ερμηνευμένες από τους τραγουδιστές Rachael Wooding, Jon Boydon, Peter Eldridge & Julie Stark, πρωταγωνιστές του πολυσυζητημένου ροκ μιούζικαλ «We Will Rock You», που παρουσιάζεται στο West End με τις ευλογίες του Brian May – θρυλικού κιθαρίστα των Queen.

Μαζί τους επί σκηνής 10μελής ροκ μπάντα και η 60μελής Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων που θα διευθύνει ο Βρετανός αρχιμουσικός Richard Sidwell.

Για μια και μοναδική συναυλία κάτω από την Ακρόπολη, το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen, και να τραγουδήσει ζωντανά μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια, όπως το «Bohemian Rhapsody», το «We Are The Champions», το «Another One Bites the Dust», το «Somebody to Love».

Η ιστορία των Queen

Η «γέννηση» των Queen ήρθε μέσα από τη hard rock ψυχεδελική μπάντα των Smile, στην οποία εντάχθηκαν πρώτοι το 1967, ο κιθαρίστας Brian May και ο ντράμερ Roger Taylor. Μετά την αποχώρηση του τραγουδιστή των Smile το 1971, οι May και Taylor σχημάτισαν μια νέα ομάδα με τον Freddie Mercury, ενώ μέσα σε λίγους μήνες εντάχθηκε και ο μπασίστας John Deacon.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους, οι Queen υπήρξαν πρωτοπόροι, στην αιχμή του progressive rock. Το βρετανικό κουαρτέτο δημιούργησε έναν μοναδικό ήχο που έγινε υπογραφή τους. Ο Freddie Mercury ώθησε το γκρουπ τους προς ένα μοναδικό συνονθύλευμα χιούμορ και κλασικών ενορχηστρώσεων.

Χάρη στις θρυλικές εμφανίσεις του Mercury, οι Queen έγιναν στα μέσα της δεκαετίας του ’70 ένα από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα στον κόσμο καταγράφοντας τις πρώτες τεράστιες επιτυχίες τους που κατέκτησαν την κορυφή των παγκόσμιων charts, όπως το «Bohemian Rhapsody», το «Killer Queen» και φυσικά το «Somebody To Love».

H συνεχής παραγωγή των hits μέσα στη δεκαετία του ‘70, δεν είχε τέλος, τόσο στη Βρετανία όσο και στην Αμερική, καθώς όλα τα άλμπουμ τους ανέβαιναν στο Top 10 και κατέληγαν πάντοτε χρυσά και συνήθως πλατινένια. Οι Queen έγιναν το συγκρότημα – φαινόμενο και γνώρισαν μαζική επιτυχία και λατρεία.

Τη δεκαετία του ‘80 παρέμειναν στην κορυφή του μουσικού στερεώματος με τραγούδια όπως το «Crazy Little Thing Call Love» και το δισκογραφημένο «Another One Bites the Dust». Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, οι Queen σταμάτησαν να δίνουν συναυλίες λόγω των ζητημάτων υγείας που αντιμετώπιζε ο Freddie Mercury.

Τελικά ο μοναδικός ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή το 1991, μετά από πολύχρονη μάχη με το AIDS. Ακόμα και μετά το θάνατό του, αποτέλεσε εμβληματική φιγούρα στον αγώνα κατά της εξάπλωσης του ιού HIV.

Μετά το θάνατο του Mercury, οι Queen παρέμειναν στη δημοσιότητα μέσω των εμφανίσεων και των δημιουργιών των Brian May και τον Roger Taylor. Σημαντικός σταθμός ήταν και η δημιουργία του μιούζικαλ «We Will Rock You» με την καθοδήγηση των May και Taylor, διατηρώντας το όνομα των Queen ζωντανό.

Ένας φόρος τιμής στον Freddie Mercury

Το 2018, οι Queen ήταν το θέμα της βιογραφικής ταινίας «Bohemian Rhapsody», με πρωταγωνιστή τον Rami Malek στο ρόλο του Freddie Mercury. Το soundtrack επιμελήθηκε η ομάδα του συγκροτήματος, το οποίο περιελάμβανε κλασσικά κομμάτια καθώς και ζωντανές ηχογραφήσεις που αναδιαμορφώθηκαν για την ταινία.

Η παράσταση «Queen Symphonic» δεν είναι αφιέρωμα, αλλά μια πρωτότυπη δημιουργία που γιορτάζει τη μουσική των Queen, και δημιουργήθηκε για να συνοδεύσει την κινηματογραφική πρεμιέρα του «Bohemian Rhapsody», το οποίο τελικά διακρίθηκε με το πρώτο βραβείο στη φετινή απονομή των Oscar, για την ερμηνεία του Rami Malek στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο μαέστρος της παράστασης

Μαέστρος της παράστασης είναι ο διακεκριμένος μουσικός Richard Sidwell.

Ξεκίνησε την καριέρα του σαν τρομπετίστας δουλεύοντας με τεράστια ονόματα της παγκόσμιας σκηνής όπως οι Blur, ο Robbie Williams, οι Duran Duran, οι Pet Shop Boys, ο Boy George, η Shirley Bassey, και η Peggy Lee. Παράλληλα έχει εμφανιστεί σε πολλά θέατρα του West End και έχει ερμηνεύσει σε αναρίθμητα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά shows. Έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των «Glastonbury», «Roskilde», «Benicassim» και «T In The Park».

Ο Richard Sidwell συνεχίζει την καριέρα του ενορχηστρώνοντας και διευθύνοντας από μικρές ορχήστρες δωματίου, μέχρι τζαζ μπάντες και μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες.

Ως ενορχηστρωτής και διευθυντής ορχήστρας έχεις συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα της παγκόσμιας μουσικής όπως οι Katherine Jenkins, Will Young, Scott Walker, Shirley Bassey, Sarah Brightman και με μερικές από τις μεγαλύτερες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου όπως η BBC Concert Orchestra και η BBC Big Band.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων

Στη συναυλία συμμετέχει 10μελής ροκ μπάντα με κορυφαίους βρετανούς μουσικούς, υπό την καθοδήγηση του διακεκριμένου κιθαρίστα Adam Martin.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων ιδρύθηκε το 1996 και από τότε διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στα καλλιτεχνικά δρώμενα της Ελλάδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της έχει καταφέρει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των μουσικών δραστηριοτήτων της χώρας, παρουσιάζοντας σημαντικές παραγωγές και επιτελώντας κοινωνικό έργο μέσα από πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Την ορχήστρα έχουν διευθύνει καταξιωμένοι μαέστροι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχουν συμπράξει μαζί της διακεκριμένοι σολίστ. Οι τρεις μόνιμοι αρχιμουσικοί της ορχήστρας είναι οι: Ελευθέριος Καλκάνης, Μιχάλης Οικονόμου και Ανδρέας Τσελίκας.

Από την πρεμιέρα της παράστασης το 2000, το «Queen Symphonic: A Rock and Orchestra Experience» έχουν δει εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι των Queen και του Freddie Mercury, απολαμβάνοντας την αξέχαστη μαγεία των Queen σε μια παράσταση όπου ακούγονται όλες οι μεγάλες επιτυχίες του θρυλικού συγκροτήματος.

Τραγούδια που σημάδεψαν για πάντα τη ροκ μουσική, όπως τα «We Will Rock You», «Bohemian Rhapsody», «I Want To Break Free», «We Are The Champions», «Another One Bites The Dust», «Who Wants To Live Forever», «Don’t Stop Me Now», «Somebody To Love», «I Want It All», «The Show Must Go On» και πολλά άλλα…