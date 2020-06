Οι Queen γίνονται γραμματόσημα από τα Βρετανικά Ταχυδρομεία

Το πλήρες σετ των γραμματοσήμων με τους Queen θα είναι διαθέσιμο για αγορά και παράδοση σε όλο τον κόσμο.

Τα Βρετανικά Ταχυδρομεία (Royal Mail) ανακοίνωσαν την έκδοση μιας ειδικής σειράς 13 γραμματοσήμων που τιμά τους Queen, ένα από τα πιο σημαντικά ροκ συγκροτήματα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με πωλήσεις άνω των 300 εκατομμυρίων δίσκων κατά μήκος πέντε δεκαετιών, οι Queen είναι ένα από τους πιο επιτυχημένα ονόματα όλων των εποχών.

Οκτώ από τα γραμματόσημα θα κοσμήσουν ορισμένα από τα πιο δημοφιλή και εμβληματικά εξώφυλλα της μπάντας: Από τους δίσκους «Queen II» (1974), «Sheer Heart Attack» (1974), «A Night At The Opera» (1975), «News Of The World» (1977), «The Game» (1980), «Greatest Hits» (1981), «The Works» (1984) και «Innuendo» (1991).

Τη σειρά συμπληρώνει ένα φυλλαράκι με γραμματόσημα από τις ζωντανές εμφανίσεις των Queen: Με τον Freddie Mercury στο Wembley Stadium το 1986, τον Roger Taylor στο Hyde Park το 1976, τον John Deacon στο Hammersmith Odeon το 1975 και τον Brian May στη Budapest το 1986.

Πόλος έλξης της σειράς στο φυλλαράκι είναι η θρυλική πρώτη φωτογράφιση των Queen, με την μπάντα να ποζάρει στο φακό του φωτογράφου Johnny Dewe Mathews σε ένα στούντιο στο Primrose Hill.

Ο Roger Taylor δήλωσε για την έκδοση των γραμματοσήμων: «Ουάου … γραμματόσημα με τα άλμπουμ μας! Τι τιμή! Πρέπει να είμαστε πραγματικά μέρος των επίπλων τώρα! Ευχαριστούμε τη Royal Mail που μας έκανε γραμματόσημα! Είμαστε ευγνώμονες».

Ο Brian May είπε: «Είναι δύσκολο να εκφράσω με λόγια αυτά που νιώθω όταν βλέπω αυτά τα όμορφα γραμματόσημα. Από τότε που τέσσερα αναπτυγμένα για την ηλικία μας αγόρια ξεκινήσαμε την αναζήτησή μας πριν από 50 χρόνια, οι ζωές μας αφιερώθηκαν στην πραγματοποίηση του αδύνατου ονείρου μας».

«Μερικές φορές είναι περίεργο να ξυπνάμε και να συνειδητοποιούμε τη θέση που έχουμε τώρα – έχουμε γίνει εθνικός θεσμός! Και τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει να το καταλάβουμε πιο ξεκάθαρα από ό,τι αυτό το απίστευτο αφιέρωμα από τη Royal Mail», συνέχισε.

«Είναι ιδιαίτερα οδυνηρό να βλέπουμε αυτή τη συλλογή φωτογραφιών τώρα – τώρα που είμαστε όλοι σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από έναν κορονοϊό, σε έναν κόσμο όπου κανένα από αυτά δεν θα μπορούσε να συμβεί. Απλώς ξέρω ότι αισθάνομαι μια συντριπτική επιθυμία να αποκτήσω ένα από αυτά τα σετ! Κατά κάποιο τρόπο θα είναι ένας τρόπος να πείσω τον εαυτό μου ότι όλα συνέβησαν στα αλήθεια!», σημείωσε.

Οι Queen ήταν ακόμα στα στάδια της διαμόρφωσής τους όταν κλήθηκαν για να δώσουν την πρώτη τους συναυλία: μια φιλανθρωπική εκδήλωση στο Truro City Hall τον Ιούνιο του 1970, ενώ είχαν τότε την ονομασία «Smile».

Όταν ο John Deacon έγινε μέλος της μπάντας το επόμενο έτος, το συγκρότημα είχε αλλάξει το όνομά του. Το κουαρτέτο που θα έμενε μαζί για τις επόμενες δύο δεκαετίες έκανε την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση στο Surrey College στις 2 Ιουλίου 1971.

Από το ξεκίνημα των Queen, η θεατρικότητα από την οποία διακρίνεται η μουσική τους βρήκε φυσική διέξοδο επί σκηνής. Καθώς το glam rock άνθιζε παράλληλα με την άνοδο της Queen, το συγκρότημα αξιοποίησε την υπερβολή της εποχής και στη συνέχεια την ξεπέρασε πολύ γρήγορα.

Πολύ λίγα ονόματα μπορούν να συναγωνιστούν τα επιτεύγματα των Queen.

Αμέτρητα πλατινένια, πολυπλατινένια και χρυσά άλμπουμ. Πολυάριθμα βραβεία Ivor Novello και BRIT Awards. Μέλη του Grammy Hall of Fame και παραλήπτες με το Grammy Lifetime Achievement Award. Επίσης τους ανήκει το ρεκόρ για το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών στα επίσημα charts του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς η συλλογή «Greatest Hits» μετρά πωλήσεις άνω των έξι εκατομμυρίων αντιτύπων

Οι Queen διεύρυναν το κοινό τους με τη μεγάλου μήκους ταινία «Bohemian Rhapsody» το 2018 και απέκτησαν νέους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Το «Bohemian Rhapsody» έγινε η πιο επιτυχημένη βιογραφική ταινία για μουσικό στην ιστορία και σάρωσε τις Χρυσές Σφαίρες και τα Όσκαρ. Επίσης το soundtrack της ταινίας κατέκτησε την κορυφή των charts σε όλο τον κόσμο, όπως και στην Ελλάδα.

Λίγες μπάντες μπορούν να φτάσουν το εύρος της δημιουργικότητας στη δισκογραφία των Queen. Μετά από τέσσερις δεκαετίες η κληρονομιά και η πρωτοποριακή μουσική της μπάντας συνεχίζουν να εμπνέουν.

Ο Philip Parker της Royal Mail δήλωσε: «Με τον αληθινά πρωτότυπο, θεατρικό ήχο τους και την αβίαστη ικανότητα να συνδυάζουν μουσικά στιλ, οι Queen είναι οι γαλαζοαίματοι της ροκ. Αποτίουμε φόρο τιμής σε μια από τις πιο αγαπημένες μπάντες όλων των εποχών με αυτά τα εντυπωσιακά γραμματόσημα».

Το πλήρες σετ των 13 γραμματοσήμων θα πωλείται σε τιμή 16 βρετανικών λιρών (17,72 ευρώ) και θα είναι διαθέσιμο για αγορά και παράδοση σε όλο τον κόσμο.

Τα γραμματόσημα και ένα ευρύ φάσμα συλλεκτικών προϊόντων είναι διαθέσιμα τώρα για προπαραγγελία στη διεύθυνση www.royalmail.com/queen, ενώ το σετ θα κυκλοφορήσει στις 9 Ιουλίου 2020.