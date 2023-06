Queen: Οι χειρόγραφες σημειώσεις του Freddie Mercury αποκαλύπτουν τον αρχικό τίτλο του «Bohemian Rhapsody»

Οι χειρόγραφες σημειώσεις του Freddie Mercury θα βγουν σε δημοπρασία μαζί με 1.500 αντικείμενα από τη συλλογή του τραγουδιστή των Queen.

Οι χειρόγραφες σημειώσεις του Freddie Mercury που ήρθαν στο φως αποκαλύπτουν τις πρώτες ιδέες του για το εμβληματικό τραγούδι «Bohemian Rhapsody» των Queen.

Ο Freddie Mercury φαίνεται ότι σκέφτηκε να δώσει στο κλασικό πλέον τραγούδι των Queen έναν διαφορετικό τίτλο – «Mongolian Rhapsody» – όταν έγραφε τους στίχους.

Ο εναλλακτικός τίτλος αποκαλύφθηκε ανάμεσα σε μία πληθώρα αντικειμένων από την προσωπική συλλογή του Freddie Mercury που βγαίνουν σε δημοπρασία από τη στενή φίλη του, Mary Austin.

Η Mary Austin κληρονόμησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του τραγουδιστή των Queen και φροντίζει τα αντικείμενα για περισσότερα από 30 χρόνια στο άλλοτε σπίτι του, το Garden Lodge, στο αριστοκρατικό Kensington του Λονδίνου.

Στους πρωτότυπους στίχους του Mercury για το «Bohemian Rhapsody», που δεν είχαν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας, η λέξη «Mongolian» είναι διαγραμμένη και έχει αντικατασταθεί από τη λέξη «Bohemian», γεγονός που υποδηλώνει ότι ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού ήταν «Mongolian Rhapsody».

Οι στίχοι, οι οποίοι είναι γραμμένοι σε φύλλα χαρτιού με το λογότυπο μιας βρετανικής αεροπορικής εταιρείας που έχει πλέον κλείσει, περιλαμβάνουν κάποιες από τις γνωστές ατάκες του «Bohemian Rhapsody».

Το «Is this the real life / Or is this just fantasy?» φαίνεται ότι ήταν η έναρξη του «Bohemian Rhapsody» από την αρχή. Αλλά παρατηρούμε επίσης κάποιες ατάκες που ο Freddie Mercury προφανώς επεξεργαζόταν για το τραγούδι: «Mama / There’s a war began / I’ve got to leave tonight», για παράδειγμα.

Επιπλέον, οι σελίδες είναι επίσης διάσπαρτες με πολλές εναλλακτικές του αξέχαστου «Galileo!»: «Scaramouch!» «Fandango!», «Momento», «Belladonna» και «Matador».

Τον Απρίλιο, ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s ανακοίνωσε ότι περίπου 1.500 αντικείμενα από την προσωπική συλλογή Freddie Mercury θα βγουν προς πώληση τον Σεπτέμβριο.

Επιλεγμένα αντικείμενα από τη συλλογή του τραγουδιστή των Queen θα παρουσιαστούν σε εκθέσεις σε όλο τον κόσμο για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του 2023.

Εκτιμάται ότι τα 1.500 αντικείμενα θα συγκεντρώσουν πάνω από 7,4 εκατομμύρια δολάρια. Οι 15 σελίδες των σημειώσεων με τους αρχικούς στίχους του «Bohemian Rhapsody» εκτιμάται ότι αξίζουν 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

Μεταξύ των 1.500 αντικειμένων που θα βγουν σε δημοπρασία, υπάρχουν επίσης και φύλλα με χειρόγραφους στίχους άλλων τραγουδιών των Queen, όπως το «Don’t Stop Me Now», το «Somebody To Love» και το «We Are The Champions».

Όταν ο Freddie Merucry πέθανε το 1991, άφησε τόσο το σπίτι του όσο και το περιεχόμενό του στη Mary Austin, την πρώην σύντροφό του και φίλη του για όλη του τη ζωή.

Επί τρεις δεκαετίες, η Mary Austin διατηρούσε το σπίτι και το περιεχόμενό του σχεδόν όπως ακριβώς ήταν όταν πέθανε ο Freddie Merucry, αλλά τώρα αποφάσισε να πουλήσει τη συλλογή.