Δείτε όλη τη φιλανθρωπική συναυλία των Queen στην Αυστραλία

Ίδιο lineup με το Live Aid και με τον Adam Lambert στα φωνητικά για το «Fire Fight Australia», συναυλία για τα θύματα των πυρκαγιών.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, οι Queen κυκλοφόρησαν το βίντεο της συναυλίας τους από την εκδήλωση «Fire Fight Australia», που διοργανώθηκε στο Σίδνεϊ για τα θύματα των πυρκαγιών της Αυστραλίας.

Το συγκρότημα, με τον Adam Lambert στα φωνητικά, αναβίωσε το ιστορικό lineup του Live Aid μετά από 35 χρόνια. Το show βιντεοσκοπήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου και μπορείτε να το δείτε παρακάτω.

Αυτό είναι το lineup:

Bohemian Rhapsody

Radio Ga Ga

Hammer to Fall

Crazy Little Thing Called Love

We Will Rock You

We Are the Champions