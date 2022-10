Οι Queen κυκλοφορούν νέο τραγούδι με τον Freddie Mercury – Ακούστε το «Face It Alone»

Το «Face It Alone» θα συμπεριλαμβάνεται σε μία συλλεκτική επανέκδοση του άλμπουμ «The Miracle» των Queen.

Αφού ο Brian May και ο Roger Taylor σκόρπισαν ενθουσιασμό το καλοκαίρι όταν αποκάλυψε για πρώτη φορά την είδηση ότι εξέταζαν να κυκλοφορήσουν ένα τραγούδι των Queen με τη φωνή του Freddie Mercury που είχαν ανακαλύψει πρόσφατα, το πολυαναμενόμενο χαμένο τραγούδι με τίτλο «Face It Alone» μόλις κυκλοφόρησε σήμερα.

Η ύπαρξη του «Face It Alone» αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Brian May κα τον Roger Taylor σε ραδιοφωνική συνέντευξή τους στο BBC για την εμφάνισή τους στη φετινή συναυλία για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, την οποία άνοιξαν μαζί με τον μόνιμο τραγουδιστή τους Adam Lambert.

Ο Roger Taylor δήλωσε τότε ότι το «Face It Alone» ήταν «ένα μικρό διαμάντι από τον Freddie που το είχαμε ξεχάσει λίγο», με τον Brian May να λέει «είναι όμορφο, είναι συγκινητικό».

Το «Face It Alone» κυκλοφορεί τώρα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και μπορείτε να παρακολουθήσετε το επίσημο lyric video του τραγουδιού παρακάτω.

Η άφιξη του «Face It Alone» προλογίζει την κυκλοφορία μίας συλλεκτικής επανέκδοσης του άλμπουμ «The Miracle» των Queen, του προτελευταίου άλμπουμ του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε όσο ζούσε ο Freddie Mercury.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 18 Νοεμβρίου σε μία πλούσια έκδοση με τίτλο «Queen The Miracle Collector’s Edition», που θα περιέχει 8 δίσκους (5 CD, 1 LP βινύλιο, 1 DVD, 1 Blu-ray).

Μεταξύ άλλων, το πλούσιο box set περιλαμβάνει το «The Miracle Sessions»: ένα δίσκο διάρκειας μίας ώρας με επιπλέον ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις, συμπεριλαμβανομένων έξι ανέκδοτων τραγουδιών.

Επίσης, διαθέτει τις ειλικρινείς συζητήσεις του συγκροτήματος στο στούντιο του Λονδίνου και του Μοντρέ, που προσφέρουν την πιο αποκαλυπτική εικόνα στη δημιουργική διαδικασία των τεσσάρων μελών των Queen και τη χαρά, τα αστεία και τα πειράγματα.

Το «Face It Alone» ηχογραφήθηκε αρχικά κατά τη διάρκεια των ιστορικών ηχογραφήσεων των Queen για το άλμπουμ «The Miracle» το 1988, μία παραγωγική περίοδος κατά την οποία το συγκρότημα έγραψε περίπου 30 κομμάτια, πολλά από τα οποία δεν κυκλοφόρησαν ποτέ.

Το τραγούδι ήρθε ξανά στην επιφάνεια όταν η ομάδα παραγωγής και αρχειοθέτησης των Queen επέστρεψε σε εκείνες τις ηχογραφήσεις για να ετοιμάσει την επανέκδοση του «The Miracle»

«Είχαμε ξεχάσει κάπως αυτό το τραγούδι, αλλά εκεί ήταν, αυτό το μικρό διαμάντι. Είναι υπέροχο, μία πραγματική ανακάλυψη. Είναι ένα τραγούδι με πολύ πάθος», παραδέχεται ο Roger Taylor.

Το «Face It Alone» είναι το πρώτο νέο τραγούδι των Queen με τη φωνή του Freddie Mercury που κυκλοφορεί μετά από οκτώ χρόνια. Στο άλμπουμ «Queen Forever» του 2014 το συγκρότημα συμπεριέλαβε τρία ακυκλοφόρητα τραγούδια με τον Freddie Mercury, τα «Let Me in Your Heart Again», «Love Kills» και «There Must Be More to Life Than This».

Ο Brian May λέει για το «Face It Alone»: «Είμαι χαρούμενος που η ομάδα μας κατάφερε να βρει αυτό το τραγούδι. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, είναι υπέροχο να ακούς και τους τέσσερις μας, ναι, είναι και ο Deacy (John Deacon) εκεί, να δουλεύουμε στο στούντιο πάνω σε μία σπουδαία ιδέα για ένα τραγούδι που ποτέ δεν ολοκληρώθηκε… μέχρι τώρα!».