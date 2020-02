Queen: Αναβίωσαν το θρυλικό Live Aid στη συναυλία για τις φωτιές στην Αυστραλία

Για μία ιδιαίτερη περίσταση ανέσυραν οι Queen από το συρτάρι το σετ που παρουσίασαν στο Live Aid.

Οι Queen έπαιξαν για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια το ακριβές πρόγραμμα που είχαν παρουσιάσει το 1985 στη θρυλική συναυλία Live Aid.

Το θρυλικό ροκ συγκρότημα ήταν επικεφαλής προγραμματισμένης φιλανθρωπικής συναυλίας που διοργανώθηκε την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στο Σίδνεϊ.

Σκοπός της βραδιάς, που είχε τον τίτλο «Fire Fight Australia», ήταν η συγκέντρωση χρημάτων για την ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφικές φωτιές που έπληξαν την Αυστραλία κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών.

Στο μικρόφωνο βρέθηκε ο Adam Lambert, ο οποίος συνοδεύει τους Queen τους στις ζωντανές εμφανίσεις τους.

Το κοινό απόλαυσε την μπάντα και τον τραγουδιστή στις κλασικές επιτυχίες «Bohemian Rhapsody», «Radio Ga Ga», «Hammer to Fall», «Crazy Little Thing Called Love», «We Will Rock You», «We Are The Champions» και άλλες, με την ακριβή σειρά που παίχτηκαν από τους Queen στις 13 Ιουλίου 1985 στο Στάδιο Wembley του Λονδίνου.

Το σετ του συγκροτήματος είχε διάρκεια 22 λεπτών και ολοκληρώθηκε με οπτικοακουστικό υλικό με τον Freddie Mercury από την περίφημη συναυλία του Live Aid.

Κατά γενική ομολογία, το Live Aid έχει περάσει στην ιστορία ως μία από τις καλύτερες στιγμές των Queen.

Αποσπάσματα από τη χθεσινή βραδιά στο Σίδνεϊ αναρτήθηκαν στο επίσημο κανάλι της μπάντας στο YouTube.

Στην ίδια φιλανθρωπική συναυλία συμμετείχαν επίσης ο Alice Cooper, η Olivia Newton-John, ο Michael Bublé, η Delta Goodrem και άλλοι καλλιτέχνες, κυρίως Αυστραλοί.