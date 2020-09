Queen + Adam Lambert τραγουδούν ζωντανά το «I Was Born To Love You»

Άλλο ένα δείγμα από το επερχόμενο «Live Around The World» των Queen + Adam Lambert.

Το επερχόμενο live album «Live Around The World» των Queen + Adam Lambert θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου, ωστόσο αποκαλύφθηκε μία πρώτη ματιά στην εκτέλεση του «I Was Born To Love You» από μια συναυλία του Αυγούστου 2014 στο φεστιβάλ Summer Sonic στην Οζάκα της Ιαπωνίας.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά στο σόλο LP «Bad Bad Guy» του Freddie Mercury που κυκλοφόρησε το 1985, αλλά οι Queen το συμπεριέλαβαν δέκα χρόνια αργότερα στο «Made In Heaven».

«Είχα μια εμμονή με το τραγούδι αυτό και είχα την ιδέα να φτιάξω μια νέα εκδοχή του, προσομοιώνοντας πώς θα ακούγονταν αν είχαμε τη δυνατότητα να το παίξουμε ζωντανά με τον Freddie στη σκηνή. Έτσι, η έκδοση των Queen δημιουργήθηκε ως ένα “εικονικό” ζωντανό κομμάτι, χρησιμοποιώντας τα θεαματικά φωνητικά του Freddie ως βάση», , δήλωσε ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Brian May.

«Ο Roger (Taylor), ο John (Deacon) κι εγώ παίξαμε τα μέρη μας ζωντανά σε ένα αναθεωρημένο πρότυπο που έβαλα μαζί – συμπληρώνοντας με μερικές προσθήκες στο ρυθμό, με τα φωνητικά του Freddie και κάνοντας τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να δίνεται η αίσθηση ότι ήταν μια ζωντανή ηχογράφηση», συνέχισε.

«Δεν γνωρίζαμε ότι χρόνια αργότερα θα είχαμε την ευκαιρία με τον Adam να φέρουμε αυτή την εκδοχή ζωντανά στη σκηνή», είπε ο Brian May.

Η έκδοση των Queen για το «I Was Born To Love You» δεν έκανε μεγάλη εντύπωση στην Αμερική το 1995, αλλά το ιαπωνικό κοινό την αγκάλιασε, αφού εμφανίστηκε σε μια διαφήμιση μπύρας και ως θέμα μιας επιτυχημένης τηλεοπτικής εκπομπής.

Αυτό ενέπνευσε τους Queen και τον Adam Lambert να παίξουν το τραγούδι στις 14 Αυγούστου 2014 σε μια συναυλία στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, προτού το παίξουν δύο μέρες αργότερα στο φεστιβάλ Summer Sonic στην Οζάκα της Ιαπωνίας.

Αυτή είναι η έκδοση που περιλαμβάνεται στο «Live Around The World».

Οι Queen και ο Adam Lambert είχαν ανακοινώσει περιοδεία στην Ευρώπη για το καλοκαίρι που μας πέρασε, η οποία όμως αναβλήθηκε λόγω του COVID-19. Έτσι την μετέθεσαν για το καλοκαίρι του 2021.