Οι Queen και ο Adam Lambert τιμούν τους επαγγελματίες υγείας με μία νέα εκδοχή του «We Are The Champions»

Στους αληθινούς πρωταθλητές της μάχης με τον κορονοϊό αφιερώνουν οι Queen και ο Adam Lambert τη νέα εκδοχή του εμβληματικού τραγουδιού.

Ο Brian May και ο Roger Taylor των Queen και ο Adam Lambert συνεργάστηκαν διαδικτυακά από το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λος Άντζελες αντίστοιχα για την ηχογράφηση μίας νέας εκδοχής του κλασικού τραγουδιού «We Are The Champions» της θρυλικής μπάντας.

Θεωρείται ευρέως ένα από τα τραγούδια που μπορεί κανείς να αναγνωρίσει άμεσα και ήταν μάλιστα το τραγούδι που έπαιξαν οι Queen και οι Adam Lambert στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση, στον τελικό του «American Idol» το Μάιο του 2009.

Οι Brian May και Roger Taylor κάνουν το τελευταίο διάστημα pop-up συναυλίες από τα σπίτια τους, παραμένοντας σε απομόνωση. Η νέα έκδοση του «We Are The Champions» προέκυψε όταν ο May απηύθυνε μέσω Instagram κάλεσμα στο κοινό να παίξουν μαζί το κλασικό τραγούδι των Queen.

Ο Taylor ήταν ο πρώτος που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και ακολούθησε ο Lambert, ο οποίος τραγουδώντας από το σπίτι του άλλαξε τους στίχους του τραγουδιού σε «You Are The Champions».

Η μπάντα και ο τραγουδιστής κατακλύστηκαν από μηνύματα να κυκλοφορήσουν επίσημα αυτή την ξεχωριστή εκδοχή του τραγουδιού που παρουσίασαν διαδικτυακά, στην οποία συμμετείχε επίσης ο μπασίστας Neil Fairclough, και έτσι το «You Are The Champions» είναι πλέον διαθέσιμο σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις υπηρεσίες streaming.

Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από το τραγούδι θα παραχωρηθούν στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τον COVID-19 του Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Το Ταμείο παρέχει στους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τον κορονοϊό παγκοσμίως εργαλεία και πόρους όπως μέσα ατομικής προστασίας, διαγνωστικά τεστ κ.λπ. και στηρίζει επίσης οικονομικά την ταχεία ανάπτυξη εμβολίου και θεραπείας για τον COVID-19.

Καθώς η έξαρση του κορονοϊού ανάγκασε τους Queen και τον Adam Lambert να αναβάλλουν για το 2021 την περιοδεία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, ελπίζουν ότι η ανανεωμένη έκδοση του «We Are The Champions» θα προσφέρει λίγη παρηγοριά στους απογοητευμένους θαυμαστές τους.

Από την αρχική κυκλοφορία τον Οκτώβριο του 1977 μέχρι σήμερα, το «We Are The Champions» με την υπογραφή του Freddie Mercury έχει γίνει ο απόλυτος ύμνος που συνοδεύει κάθε γύρο του θριάμβου, έχοντας ενώσει αθλητικά τερέν και νίκες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Freddie Mercury είχε δηλώσει για το «We Are The Champions»: «Ήθελα να γράψω κάτι που θα μπορούσαν να το τραγουδήσουν όλοι. Και ταυτόχρονα, σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να έχουμε ένα τραγούδι για τη νίκη που θα προορίζεται για όλους».

Oι Queen σχολιάζουν για τις σημερινές συνθήκες υπό τις οποίες κυκλοφορεί το «You Are The Champions»:

«Θα αντεπεξέλθουμε σε αυτήν την πρόκληση κάνοντας όλοι το κομμάτι μας και αντιμετωπίζοντας τις δύσκολες στιγμές που μοιραζόμαστε. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι σκέψεις και τα ευχαριστώ μας είναι σε εκείνους τους αφοσιωμένους ήρωες της υγείας που ρίχνονται στη μάχη καθημερινά για λογαριασμό μας. Αυτοί είναι οι πρωταθλητές. Εσείς είστε οι πρωταθλητές».

Ο Brian May προσθέτει: «Μου φαίνεται ότι πρέπει να το αφιερώσουμε σε όλους τους στρατιώτες της πρώτης γραμμής που παλεύουν για την ανθρωπότητα ενάντια στον εξεγερμένο κοροναϊό. Ακριβώς όπως οι γονείς, οι παππούδες και οι προπαππούδες μας που πολέμησαν για εμάς σε δύο παγκόσμιους πολέμους, αυτοί οι γενναίοι πολεμιστές στην πρώτη γραμμή είναι οι νέοι μας πρωταθλητές».

«Αυτοί είναι οι γιατροί, οι νοσοκόμες, οι καθαριστές, οι αχθοφόροι, οι οδηγοί, οι εργαζόμενοι στην τροφοδοσία γραφείων, νοσοκομείων κ.ο.κ., και όλοι όσοι διακινδυνεύουν αθόρυβα τη ζωή τους καθημερινά για να σώσουν τις ζωές της οικογένειάς μας. Πρωταθλητές όλων», συνεχίζει.

«Ως πατέρας με κόρη στην πρώτη γραμμή, γνωρίζω πολύ καλά το έργο ζωτικής σημασίας που κάνουν καθημερινά για να σώσουν εμάς και την κοινωνία μας», τονίζει ο Brian May.

«Η γενναιότητα και η θυσία τους δεν πρέπει να επηρεάζονται ούτε από το ένα τοις εκατό της προσπάθειας των κυβερνήσεών μας για να τους προστατεύσουν. Είναι πολύτιμοι για όλους μας και είναι πραγματικά οι πρωταθλητές μας», συμπληρώνει το μέλος των Queen.

Ο Adam Lampert δηλώνει ότι αφιερώνουν το «You Are The Champions» σε όλους εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε όλο τον κόσμο, εκφράζοντας τη βαθύτερη ευγνωμοσύνη τους. «Σας ευχαριστούμε που μας κρατάτε ασφαλείς, υποκλινόμαστε στη γενναιότητα και τη δύναμή σας», σημειώνει.

Η Elizabeth Cousens, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ιδρύματος των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε:

«Είμαστε ευγνώμονες στους Queen και τον Adam Lambert που χρησιμοποίησαν τα ταλέντα τους για να υποστηρίξουν τους ήρωές μας στις πρώτες γραμμές του COVID-19. Η συμβολή τους σε αυτόν τον αγώνα θα ανυψώσει το ηθικό και θα συγκεντρώσει αναγκαία κεφάλαια για το Ταμείο Αλληλεγγύης για τον COVID-19 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας».

Το «You Are The Champions» των Queen και του Adam Lambert κυκλοφορεί από τη Universal Music.