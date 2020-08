Queen + Adam Lambert σε μία συναρπαστική live εκτέλεση του «The Show Must Go On»

Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το θρυλικό τραγούδι των Queen εξακολουθεί να συναρπάζει τα πλήθη.

Οι Queen + Adam Lambert παρουσιάζουν το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο live album τους «Live Around The World».

Πρόκειται για μια συναρπαστική εκτέλεση του «The Show Must Go On» που παρουσιάστηκε στο Ο2 Arena του Λονδίνου στις 4 Ιουλίου 2018.

Με αφορμή την κυκλοφορία, ο κιθαρίστας Brian May των Queen μοιράζεται το παρασκήνιο από τη δημιουργία και την ηχογράφηση του δωδέκατου και τελευταίου κομματιού του «Innuendo» (1991), του τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Queen με τον Freddie Mercury.

Το «Innuendo» ολοκληρώθηκε ενώ ο Freddie ήταν ήδη στα τελικά στάδια της μάχης του ενάντια στον τότε ανίατο τρόμο του AIDS.

Ο Brian May λέει: «Αν και όλοι γνωρίζαμε την επικείμενη τραγωδία του Freddie, είχαμε μερικές εμπνευσμένες και χαρούμενες στιγμές στο στούντιο δημιουργώντας το άλμπουμ “Innuendo”».

«Δεν μιλούσαμε πολύ για την ασθένεια του Freddie – απλά ήθελε να συνεχίσει όσο το δυνατόν περισσότερο με την «δουλειά ως συνήθως». Αλλά ήδη μόνο μια ή δύο μέρες την εβδομάδα ο Freddie ήταν αρκετά καλά για να έρθει και να δουλέψει μαζί μας», αποκαλύπτει.

«Αρπάξαμε αυτές τις πολύτιμες στιγμές και τις εκμεταλλευτήκαμε στο έπακρο. Δούλευα στο “The Show Must Go On” ως ιδέα, αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν ο τίτλος ήταν πολύ προφανής. Ο Freddie το άκουσε και το αγάπησε και απέρριψε τυχόν σκέψεις ότι υπήρχε πρόβλημα με το ρεφρέν ή τον τίτλο. Ήθελε να το δουλέψει», συνεχίζει ο May.

«Δεν συζητήσαμε ποια ήταν η σημασία του τραγουδιού, αλλά ήταν φυσικά εμφανές στο υπόβαθρο ότι ήταν μια προσπάθεια να δώσουμε μια φωνή στα συναισθήματα που δημιούργησε ο γενναίος αγώνας του Freddie κατά του AIDS σε όλους μας, ακόμα και στον ίδιο τον Freddie. Είχε πολύ λίγη ενέργεια για να το δημιουργήσει ο ίδιος», εξιστορεί.

«Αλλά είχα ένα αξέχαστο ιδιαίτερο απόγευμα όταν δούλεψα μαζί του για να τελειοποιήσω τους στίχους του πρώτου κουπλέ αυτού του τραγουδιού, που ήταν σε αρχικό στάδιο, για έναν κλόουν ο οποίος έκρυβε τον πόνο του με το μακιγιάζ, πριν ακολουθήσει άλλη θεραπεία», εξηγεί ο Brian May.

«Μου έδωσε αρκετό στιχουργικό υλικό για να επεκταθεί αργότερα στα τελικά δύο κουπλέ. Τελείωσα το σκιαγράφημα του τραγουδιού, το τραγούδησα όλο ως demo, συμπεριλαμβανομένης της προστιθέμενης ενότητας “Wings of Butterflies”, η οποία εμφανίστηκε στο μυαλό μου πολύ αργά ένα βράδυ, και το έπαιξα στον Freddie την επόμενη φορά που ήταν στο στούντιο», προσθέτει.

«Η μελωδία χρειαζόταν μερικές πολύ απαιτητικές ψηλές νότες και θα μπορούσα να τις κάνω demo μόνο με falsetto. Είπα στον Freddie… “Δεν θέλω να πιέζεις τον εαυτό σου – αυτά τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα, ακόμη και για σένα!”… Είπε: “Μην ανησυχείς – θα το σκίσω, αγαπητέ μου!” Στη συνέχεια, κατέβασε μερικά από τα αγαπημένα του σφηνάκια βότκα, στηρίχθηκε στην κονσόλα και… πραγματοποίησε μία από τις πιο εξαιρετικές ερμηνείες της ζωής του», περιγράφει.

«Στην τελική μίξη, όταν φτάσετε στο “On with the Show” ακούτε έναν άνθρωπο που κατέκτησε τα πάντα για να προσφέρει το καλύτερο έργο του», τονίζει ο Brian May.

Το «The Show Must Go On» αναπόφευκτα πήρε μια διαφορετική διάσταση μετά το θάνατο του Freddie Mercury, με τους Queen να μην παίζουν ζωντανά το τραγούδι.

Το θρυλικό κομμάτι ακούστηκε για πρώτη φορά στη συναυλία – αφιέρωμα στον Freddie Mercury στο Στάδιο Wembley του Λονδίνου στις 23 Απριλίου 1992. Ο Elton John πήρε το μικρόφωνο και ο Tony Iommi των Black Sabbath τον συνόδευσε στην κιθάρα.

Ο Adam Lambert λέει: «Το “The Show Must Go On” είναι ένα τραγούδι με ένα μήνυμα που αντηχεί έντονα. Νομίζω ότι όλοι έχουμε στιγμές στη ζωή όπου νιώθουμε ότι οι πιθανότητες είναι εναντίον μας και η ανάβαση είναι απότομη. Πάντα αισθάνομαι μια μεγάλη κάθαρση σε όλο το κοινό κατά τη διάρκεια αυτού του τραγουδιού. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι ήταν μια μεγάλη δήλωση για τον Freddie σε εκείνο το σημείο στο ταξίδι του: Αγωνιζόταν για τη ζωή του».

Το άλμπουμ «Live Around The World» των Queen + Adam Lambert θα κυκλοφορήσει από τη Universal Music στις 2 Οκτωβρίου.

Μπορείτε να ακούσετε τη ζωντανή εκτέλεση του «The Show Must Go On» από τους Queen + Adam Lambert