Οι Queen + Adam Lambert θα εμφανιστούν στο πλατινένιο ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ

Οι Queen + Adam Lambert θα συμμετάσχουν στους εορτασμούς που θα πραγματοποιηθούν στα Ανάκτορα του Μπάκινγχαμ.

Οι Queen + Adam Lambert θα ανοίξουν τη συναυλία για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ στα Ανάκτορα του Μπάκινγχαμ στο Λονδίνο το Σάββατο 4 Ιουνίου.

Το εμβληματικό βρετανικό ροκ συγκρότημα θα εμφανιστεί σε ένα εντυπωσιακό σόου στο οποίο θα συμμετέχουν επίσης αστέρες όπως η Alicia Keys, ο Andrea Bocelli και ο Elton John.

Το «Πλατινένιο Πάρτι», όπως ονομάζεται, θα διαρκέσει περίπου δυόμισι ώρες και θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την επέτειο των 70 ετών από την ανάληψη του θρόνου από τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Πριν από 20 χρόνια, ο Brian May των Queen έπαιξε το «God Save The Queen» από την οροφή του παλατιού του Μπάκινγχαμ στο Χρυσό Ιωβηλαίο της βασίλισσας.

Αυτή τη φορά δήλωσε: «Είκοσι χρόνια αφότου εμφανιστήκαμε στο ένδοξο Χρυσό Ιωβηλαίο της βασίλισσας, είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας προσκαλούν ξανά. Τότε υπήρξε μια στιγμή που αναρωτήθηκα: “Μετά τη στέγη του παλατιού του Μπάκινγχαμ πού μπορείς να πας;”. Λοιπόν… θα δείτε!».

Την εκδήλωση αναμένεται να παρακολουθήσουν 22.000 άτομα. 10.000 εισιτήρια θα διατεθούν στο ευρύ κοινό και 7.500 σε εργαζόμενους σε καίριες θέσεις, μέλη των ενόπλων δυνάμεων, εθελοντές και εργαζόμενους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Η συναυλία θα μεταδοθεί ολόκληρη από το BBC στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο.

Οι Queen + Adam Lambert θα ανοίξουν το μίνι φεστιβάλ που θα εκτείνεται σε τρεις σκηνές. Θα εμφανιστούν επίσης οι Alicia Keys, Nile Rodgers και Andrea Bocelli, καθώς και οι Duran Duran, Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow και George Ezra.

Θα εμφανιστεί επίσης και ο Sam Ryder, ο εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου στη φετινή Eurovision, ο οποίος αποτέλεσε την πιο επιτυχημένη συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό εδώ και δεκαετίες.

Ο Elton John θα συμμετάσχει με μία μαγνητοσκοπημένη εμφάνιση, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με την Diana Ross στην πρώτη της ζωντανή συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από 15 χρόνια.

Η Diana Ross ανέφερε: «Η Αυτού Μεγαλειότης ήταν και συνεχίζει να είναι μια απίστευτη έμπνευση για τόσους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και ένιωσα μεγάλη χαρά που έλαβα την πρόσκληση να εμφανιστώ σε μια τόσο σημαντική και ιστορική περίσταση».

Στις εκδηλώσεις για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ θα εμφανιστούν επίσης ο σερ David Attenborough, η Emma Raducanu, ο David Beckham, ο Stephen Fry, η Dame Julie Andrews, το Βασιλικό Μπαλέτο και η Παραολυμπιονίκης κολυμβήτρια Ellie Simmonds.

Επίσης, μέσα από μια σειρά παραστάσεων που επιμελήθηκε ο Andrew Lloyd Webber θα αναδειχθούν παγκόσμια θέματα που εμφανίστηκαν ή εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας της Ελισάβετ Β’. Οι παραστάσεις αυτές θα εξερευνήσουν τη συμβολή της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας στους τομείς της μόδας, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος, της pop μουσικής και των μιούζικαλ.

Θα περιλαμβάνουν μια ξεχωριστή εμφάνιση του δημιουργού του μιούζικαλ «Hamilton», Lin-Manuel Miranda, καθώς και παραστάσεις με τους συντελεστές των έργων «The Phantom of the Opera», «Hamilton», «Six», «The Lion King» και «Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat».