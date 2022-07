Οι Queen + Adam Lambert ανακοινώνουν το livestream «Rhapsody Over London»

Το «Rhapsody Over London» δίνει την ευκαιρία στο κοινό να βιώσει τη μαγεία της περιοδείας των Queen + Adam Lambert.

Οι Queen + Adam Lambert ανακοίνωσαν το «Rhapsody Over London», ένα αποκλειστικό συναυλιακό θέαμα, που γυρίστηκε ζωντανά στο «The O2 Arena» του Λονδίνου κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει sold out ευρωπαϊκής περιοδείας τους «The Rhapsody Tour».

Το live event θα κάνει πρεμιέρα μέσω της παγκόσμιας πλατφόρμας streaming του Kiswe στις 06:00 τη Δευτέρα 25 Ιουλίου σε ώρα Ελλάδας.

Η αποκλειστική αυτή συναυλιακή ταινία θα περιλαμβάνει ένα ζωντανό Q&A με τον Adam Lambert, τον Brian May και τον Roger Taylor, οι οποίοι θα μιλήσουν από τα παρασκήνια της προτελευταίας συναυλίας της ευρωπαϊκής περιοδείας τους.

Οι θαυμαστές σε όλο τον κόσμο θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να αγοράσουν εισιτήρια και να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους μέσω βίντεο μέχρι τις 19 Ιουλίου, ώστε το συγκρότημα να τις δει και να απαντήσει ζωντανά κατά τη διάρκεια του Q&A.

Οι τιμές των εισιτηρίων για το «Rhapsody Over London» κυμαίνονται από 20 έως 75 δολάρια το καθένα και διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας των Queen.

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη μόνο μέχρι τις 31 Ιουλίου στην πλατφόρμα και θα συνοδεύεται από ειδικά πακέτα VOD, μέσω των οποίων οι θαυμαστές θα έχουν πρόσβαση σε επιπλέον συναυλίες και συνεντεύξεις. Αποκλειστικά για τους κατόχους εισιτηρίων θα είναι διαθέσιμο το ντοκιμαντέρ «The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story» για δύο ολόκληρες ημέρες πριν από το livestream.

Το «Rhapsody Over London» κινηματογραφήθηκε κατά τη διάρκεια μίας από τις δέκα sold out εμφανίσεις των Queen + Adam Lambert στο «The O2 Arena» του Λονδίνου στις αρχές Ιουνίου.

Αφού πάνω από μισό εκατομμύριο θεατές παρακολούθησαν τις συναυλίες τους κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής περιοδείας τους για το 2022, οι Queen + Adam Lambert πρόκειται προσεγγίσουν ένα παγκόσμιο κοινό πολλών ακόμη εκατομμυρίων ανθρώπων όταν η συναυλιακή ταινία «Rhapsody Over London» θα κάνει πρεμιέρα online.

Η μετάδοση θα δώσει στους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο μία ακόμη ευκαιρία να βιώσουν τη μαγεία του «The Rhapsody Tour», ένα τεράστιο εγχείρημα που χρησιμοποιεί 26 κάμερες και ένα συνεργείο από περισσότερους από 100 τεχνικούς κινηματογράφου.

Το «Rhapsody Over London» περιλαμβάνει ολόκληρη τη συναυλία του συγκροτήματος διάρκειας δυόμισι ωρών.

Το κοινό θα έχει επίσης τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με τους άλλους θεατές καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής της συναυλίας, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες συμμετοχής των θαυμαστών του Kiswe, όπως το chat των θαυμαστών και τα κουμπιά επευφημιών, τα βίντεο αντίδρασης που επιτρέπουν στους θεατές να ανεβάζουν βίντεο με selfies, να αγοράζουν προσαρμοσμένα ψηφιακά αυτοκόλλητα και τη δυνατότητα να αγοράσει αποκλειστικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα 28 τραγουδιών, το live show των Queen + Adam Lambert τιμά τη φράση του Freddie Mercury ότι «το πάρα πολύ μακριά δεν είναι ποτέ αρκετά μακριά» με βίντεο τελευταίας τεχνολογίας, λέιζερ και πυροτεχνήματα.

Η ερμηνευτική δεινότητα και η σκηνική παρουσία του Adam Lambert είναι από μόνα τους ένα ειδικό εφέ. Ο Adam Lambert απογειώνεται στις εκστατικές υψηλές νότες του «Somebody to Love» και εμφανίζεται πάνω σε μία χρυσοποίκιλτη μοτοσικλέτα Harley Davidson για το «Bicycle Race».

Αλλά στην καρδιά του το σόου του «The Rhapsody Tour» παραμένει ένας πολύ ανθρώπινος φόρος τιμής στο έργο των Queen.

Ο Brian May παίζει με την ακουστική κιθάρα του μπροστά σε 20.000 ανθρώπους το διαμάντι «39» του «A Night At The Opera» και κάνει ένα συγκινητικό ντουέτο με τον Freddie Mercury στο «Love Of My Life». Ο Roger Taylor παίζει με μεγαλοπρέπεια το «These Are The Days Of Our Lives» καθώς στιγμές από την ιστορία των Queen προβάλλονται στις τεράστιες οθόνες.

Ένα γεμάτο οπλοστάσιο επιτυχιών ανανεώνεται από τη δεξιοτεχνία του συγκροτήματος στα live, με τη Red Special κιθάρα του Biran May να δίνει νέα μαγεία στο «A Kind of Magic» καθώς και να φτάνει σε νέα ύψη.

Ο Roger Taylor και ο Adam Lambert μιμούνται τον David Bowie και τον Freddie Mercury σε ένα καταιγιστικό ντουέτο στο «Under Pressure». «Το «Bohemian Rhapsody» αναβιώνει τις θαυμάσιες αρμονίες των Queen από το 1975 πριν από το εκρηκτικό σόλο του Brian May με τη μάσκα ενός cyborg και την ορμή του Adam Lambert, ο οποίος βγαίνει μπροστά για το καταιγιστικό φινάλε.