Queen + Adam Lambert κυκλοφορούν το άλμπουμ «Live Around The World»

Το «Live Around the World» σηματοδοτεί την πρώτη κοινή κυκλοφορία των Queen + Adam Lambert.

Οι Queen + Adam Lambert κυκλοφορούν το «Live Around The World», ένα άλμπουμ που σταχυολογεί τις καλύτερες στιγμές από τις περιοδείες τους σε όλο τον κόσμο.

Από το 2009 που συναντήθηκαν μέχρι σήμερα, οι Queen + Adam Lambert έχουν εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες συναυλιακές μπάντες του κόσμου. Οι Brian May και Roger Taylor των Queen και ο Adam Lambert μοιράστηκαν τη σκηνή για πρώτη φορά στον τελικό για την όγδοη σεζόν του «American Idol», στον οποίο διαγωνίζονταν ο Lambert.

Η πιο πρόσφατη περιοδεία τους στην Ωκεανία σημείωσε sold out σε ένα τεράστιο κοινό, ενώ η συναυλία τους στο Στάδιο ANZ του Σίδνεϊ κατέγραψε ρεκόρ θέασης, συγκεντρώνοντας πάνω από 60.000 θεατές. Μέχρι σήμερα η μπάντα έχει παίξει μπροστά σε σχεδόν 4 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη.

Υπό κανονικές συνθήκες, ο Brian, ο Roger και ο Adam θα είχαν τελειώσει τώρα μια ακόμη περιοδεία με μια κολοσσιαία σειρά 27 παραστάσεων σε 9 ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, η άφιξη του COVID-19 οδήγησε στην αναβολή της καλοκαιρινής περιοδείας τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη μέχρι το επόμενο έτος.

Έχοντας κατά νου τη ματαίωση των σχεδίων τους, οι Queen + Adam Lambert έψαξαν για άλλους τρόπους για να παρηγορήσουν τους σχεδόν μισό εκατομμύριο απογοητευμένους θαυμαστές τους που είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια για τις εμφανίσεις τους.

Το πρώτο βήμα ήταν να στραφούν στο YouTube. Διαθέτοντας ήδη 12,5 εκατομμύρια συνδρομητές, οι Queen + Adam Lambert παρουσίασαν το «Tour Watch Party», ένα πρόγραμμα διάρκειας μίας ώρας με τα καλύτερα σημεία από προηγούμενες περιοδείες τους σε όλο τον κόσμο.

Η θετική ανταπόκριση από το κοινό έδειξε ότι παρά την αδυναμία διεξαγωγής συναυλιών λόγω των συνθηκών, το show μπορεί ακόμα να συνεχιστεί. Όμως δεν ήταν μόνο οι 500.000+ θαυμαστές που εντυπωσιάστηκαν από το «Tour Watch Party», έκπληκτο έμεινε και το ίδιο το συγκρότημα.

«Δεν είχαμε δει ποτέ αυτά τα clips προηγουμένως, ήμασταν πάντα πολύ απασχολημένοι με περιοδείες», λέει ο Roger Taylor. «Δεν γνωρίζαμε πόσο καλά ακούγεται η μπάντα. Σκεφτήκαμε λοιπόν, ίσως, να βγάλουμε ένα ζωντανό άλμπουμ με τις καλύτερες στιγμές των συναυλιών που έχουμε κάνει τα τελευταία οκτώ χρόνια με τον Adam Lambert».

Οι Queen + Adam Lambert κυκλοφορούν λοιπόν ότι πρώτο live album τους, με τίτλο «Live Around The World», το οποίο είναι διαθέσιμο από τη Universal Music σε ποικιλία φυσικών εκδόσεων: CD, CD + DVD, CD + Blu-ray και βινύλιο.

Πρόκειται για μια συλλογή με τις καλύτερες στιγμές συναυλιών από όλο τον κόσμο, στιγμιότυπα που έχουν επιλέξει προσωπικά οι Taylor, May και Lambert μέσα από τις περισσότερες από 200 παραστάσεις που έχουν δώσει μαζί. Πολλά είναι μάλιστα τα στιγμιότυπα που θα δουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

Το live album των Queen + Adam Lambert περιέχει αποσπάσματα από εμφανίσεις τους στο «Rock in Rio» της Λισαβόνας, στο φεστιβάλ «Isle of Wight» του Ηνωμένου Βασιλείου, στο «Summer Sonic», στην Ιαπωνία, κομμάτια από επιλεγμένες συναυλίες τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Αμερική και υλικό από μια από τις τελευταίες εμφανίσεις τους πριν το lockdown, τη φιλανθρωπική συναυλία «Fire Fight Australia».

Όλες οι εκδόσεις του «Live Around The World» περιέχουν ολόκληρο το show διάρκειας 22 λεπτών που παρουσίασε η μπάντα στο «Fire Fight Australia», παίζοντας ξανά το θρυλικό πρόγραμμα της ιστορικής συναυλίας «Live Aid» του 1985: «Bohemian Rhapsody», «Radio Ga Ga», «Hammer To Fall», «Crazy Little Thing Called Love», «We Will Rock You» και «We Are The Champions», καθώς και το εμβληματικό «Ay-Oh!» του Freddie Mercury.

Στα είκοσι κομμάτια του live album συναντάμε αγαπημένα τραγούδια του κοινού, όπως τα «Don’t Stop Me Now» και «I Want To Break Free», καθώς και σπάνιο υλικό όπως τα «Love Kills» και «I Was Born To Love You» με την υπογραφή του Freddie Mercury.

Το «Live Around The World» είναι διαθέσιμο σε CD, CD + DVD, CD + Blu-ray και βινύλιο, με το DVD και το Blu-ray να περιλαμβάνουν επιπλέον αποσπάσματα, όπως το «Drum Battle» του Roger Taylor με τον γιο του ντράμερ Rufus Taylor και το σόλο του Brian May με την κιθάρα του στο «Last Horizon».

Ο Brian May είπε για το ιστορικό live album: «Καθώς όλοι αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της δημιουργίας ζωντανών show σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από έναν δύσκολο ιογενή εχθρό, φαινόταν η τέλεια στιγμή για εμάς να δημιουργήσουμε μια συλλογή από επιλεγμένα ζωντανά στιγμιότυπα από τα shows των Queen τα τελευταία 7 χρόνια με τον αδερφό μας Adam Lambert».

«Είναι μια πρωτιά! Καθώς θα παρακολουθείτε και θα ακούτε αυτά τα κομμάτια θα ταξιδέψετε σε όλο τον κόσμο μαζί μας και θα βιώσετε ένα εντελώς εικονικό live set», συνεχίζει.

«Η συλλογή κορυφώνεται στο Σίδνεϊ νωρίτερα φέτος όταν, στηρίζοντας το “Fire Fight Australia”, παίξαμε ξανά ολόκληρο το σετ των Queen από το “Live Aid”. Ήταν ένα ιστορικό γεγονός για ένα σπουδαίο σκοπό, ίσως με το υψηλότερο επίπεδο αδρεναλίνης μετά το αρχικό “Live Aid” το 1985. Με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο που μπορούμε τώρα να μοιραστούμε αυτή τη μοναδική στιγμή με ολόκληρο τον κόσμο», καταλήγει ο Brian May.

Ο Adam Lambert προσθέτει: «Όταν δεν μπορούσαμε να κάνουμε περιοδεία φέτος, θέλαμε να δώσουμε στους θαυμαστές κάτι αντί αυτού και ένα live album φαινόταν κατάλληλη ιδέα. Είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούμε ένα άλμπουμ μαζί και διασκεδάσαμε πολύ καθώς το ετοιμάζαμε, επιλέγοντας τις αγαπημένες μας εμφανίσεις από τα τελευταία επτά χρόνια».

Η μόνη κοινή κυκλοφορία των Queen και του Adam Lambert ήταν μέχρι πρότινος μια ιδιαίτερη επανεκτέλεση του «We Are The Champions», που πήρε τον τίτλο «You Are The Champions» για να αφιερωθεί στους επαγγελματίες υγείας που δίνουν μάχη με τον κορονοϊό.

Όλα τα έσοδα από το τραγούδι θα παραχωρηθούν στο Ταμείο Αρωγής για τον COVID-19 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.