Queen: Για 1 δισεκατομμύριο δολάρια θα πουληθούν τα δικαιώματα της μουσικής τους

Η δισκογραφία των Queen αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ.

Τα δικαιώματα για τη μουσική των Queen ίσως να αλλάξουν σύντομα χέρια έναντι ενός εκτιμώμενου ποσού ύψους 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με διάφορες υψηλόβαθμες πηγές της μουσικής βιομηχανίας.

Το θρυλικό ροκ συγκρότημα φέρεται να βρίσκεται στα πρώτα στάδια συζητήσεων για την πώληση των δικαιωμάτων της εμβληματικής δισκογραφίας του, όπως αναφέρει το Music Business Worldwide.

Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα συντρίψει με διαφορά το ρεκόρ για την ακριβότερη πώληση της δισκογραφίας ενός καλλιτέχνη στην ιστορία.

Το ρεκόρ ανήκει αυτή τη στιγμή στον Bruce Springsteen, ο οποίος πούλησε τα δικαιώματα της δισκογραφίας του και τα εκδοτικά δικαιώματα (publishing) της μουσικής του για 500 εκατομμύρια δολάρια το 2021.

Σε περίπτωση συμφωνίας, τα χρήματα αναμένεται να μοιραστούν ισόποσα μεταξύ του σχήματος που διαχειρίζεται την περιουσία του Freddie Mercury και των εναπομεινάντων μελών του συγκροτήματος, των Brian May, Roger Taylor και John Deacon.

Αρκετές μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Universal Music Group, ανταγωνίζονται για την εξαγορά των δικαιωμάτων της μουσικής των Queen, μαζί με ιδιωτικούς ομίλους κεφαλαίων.

Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψει μία επιπλοκή λόγω του γεγονότος ότι η Disney Music Group, η οποία διατηρεί συμφωνία παγκόσμιας διανομής με την Universal Music Group, διαθέτει επί του παρόντος τα δικαιώματα για την κυκλοφορία της μουσικής του συγκροτήματος στη Βόρεια Αμερική.

Η εμπορική επιτυχία της δισκογραφίας των Queen, η οποία περιλαμβάνει 15 άλμπουμ, 10 live albums και δύο soundtracks, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Οι Queen έχουν πουλήσει 300 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και εννέα τραγούδια τους ανέβηκαν στο Top 20 του Billboard Hot 100, συμπεριλαμβανομένων του «Another One Bites the Dust» και του «Crazy Little Thing Called Love», τα οποία κατέκτησαν την κορυφή.

Στις μεγαλύτερες επιτυχίες των Queen περιλαμβάνονται τα «Bohemian Rhapsody», «Under Pressure», «Another One Bites the Dust», «We Will Rock You», «I Want to Break Free», «Somebody to Love», «We Are the Champions», «Crazy Little Thing Called Love» «Radio Ga Ga», «The Show Must Go on» και πολλά ακόμη κλασικά τραγούδια.

Οι φυσικές πωλήσεις και τα streams των Queen σημείωσαν τεράστια άνοδο μετά την κυκλοφορία της βιογραφικής ταινίας «Bohemian Rhapsody» το 2018, η οποία κατέγραψε εισπράξεις άνω των 910 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως έχοντας προϋπολογισμό περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια.

Η Queen Productions Ltd., η εταιρεία που ανήκει στο συγκρότημα, εμφάνισε έσοδα-ρεκόρ ύψους 72,77 εκατομμυρίων λιρών το 2019 και 39,19 εκατομμυρίων λιρών το 2021, με το σύνολο σχεδόν των εσόδων να προέρχεται από τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής των Queen.