Ο Quavo και ο Takeoff θέλουν να διεκδικήσουν τη θέση τους ανάμεσα στα καλύτερα rap δίδυμα όλων των εποχών.

Ο Quavo και ο Takeoff, το διάσημο δίδυμο rappers από την Ατλάντα που αποτελούν τα 2/3 του συγκροτήματος Migos, παρουσιάζουν το πολυαναμενόμενο από τους θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο κοινό άλμπουμ τους «Only Built For Infinity Links».

Ποιος μπορεί να φανταστεί τον κόσμο της αμερικανικής show business σήμερα χωρίς αυτά τα δύο είδωλα της rap; Δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Αλλά μπορείτε να ακούσετε το άλμπουμ τους, το οποίο θα επιβεβαιώσει αυτή την άποψη και θα σας βυθίσει βαθιά στον κόσμο τους.

Ο Quavo και ο Takeoff δημιουργούν έναν απαράμιλλο συνδυασμό με την ηλεκτρισμένη χημεία τους.

Οι δύο αστέρες του hip-hop συνεργάζονται στο «Only Built For Infinity Links» με μία εντυπωσιακή ομάδα καλλιτεχνών όπως οι Mustard, YoungBoy Never Broke Again, Young Thug, Gunna, Summer Walker, Birdman και Gucci Mane, ενώ την παραγωγή υπογράφουν οι DJ Durel, Murda Beatz, Buddha Beats και Money Musik.

Το «Only Built For Infinity Links» είναι μία βαθιά κατάδυση στο σύμπαν του Quavo και του Takeoff μέσα από μελωδικά και επεκτατικά adlibs, τα κολλητικά hooks και το ευέλικτο παιχνίδι τους με τις λέξεις.

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους, ο Quavo και ο Takeoff μοιράστηκαν το μουσικό βίντεο για το τραγούδι τους «Nothing Changed».

Ο Quavo δηλώνει: «Θέλαμε να αποτίσουμε φόρο τιμής σε μερικά από τα καλύτερα rap δίδυμα όλων των εποχών με αυτό το άλμπουμ και να υπενθυμίσουμε στην κουλτούρα ότι είμαστε πραγματικά ένα από αυτά. Raekwon και Ghostface, Outkast, The Throne και τώρα Quavo και Takeoff».

Ο Takeoff προσθέτει: «Αυτό είναι ένα άλμπουμ που δεν έχει αδιάφορα τραγούδια. Θέλαμε να εξελίσσεται σαν ένα live show, μπαίνουμε δυνατά και μετά σας ταξιδεύουμε. Σίγουρα ξέραμε ότι έπρεπε να φέρουμε είδωλα μόνο για τις συνεργασίες».

Το κλίμα για το «Only Built For Infinity Links» ετοίμασαν τραγούδια όπως το «Us. vs. Them» με τον Gucci Mane, το «Big Stunna» με τον Birdman, το χρυσό «Hotel Lobby» και το πρόσφατο «Nothing Changed».

Ο Quavo και ο Takeoff εμφανίζονται στο νέο άλμπουμ τους «Only Built For Infinity Links» στα καλύτερά τους ως ένα δίδυμο παραγωγικών ειδώλων που συνεχίζουν να προχωρούν την κουλτούρα της hip-hop προς τα εμπρός.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο Spotify: