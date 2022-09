Στο τρίτο single του Quavo και του Takeoff ως δίδυμο συμμετέχει ο ίδιος ο Big Stunna.

Ο Quavo και ο Takeoff κυκλοφορούν το νέο single και music video «Big Stunna» σε συνεργασία με τον Birdman.

Το συναρπαστικό αποτέλεσμα της παραγωγής θυμίζει την εποχή της Cash Money Records, καθώς ο Quavo και ο Takeoff υποκλίνονται στους Hot Boys με μία ξεκαρδιστική ανταλλαγή στίχων όπως: «Ήμουν άρρωστος πριν τον κορονοϊό».

Στη συνέχεια, εμφανίζεται ο ίδιος ο #1 Stunna, το είδωλο της rap και ο συνιδρυτής και συνδιοικητής της Cash Money Records, Birdman, με την κλασική φωνή του και το εμβληματικό flow του που έχουν χαρακτηριστεί «The Stunna way». Ίσως να νιώσετε κι εσείς σαν «Big Stunna».

Στο music video για τη συνεργασία ο Quavo και ο Takeoff ραπάρουν ανάμεσα σε έναν κύκλο από πολυτελή σπορ αυτοκίνητα και μοντέλα. Σύντομα, ο Birdman κάνει την εμφάνισή του και τους στέφει προσωπικά ως «Big Stunna», καθώς οι τρεις αυτοί τιτάνες λάμπουν μαζί στην οθόνη

Ο Quavo και ο Takeoff έδωσαν πρόσφατα την πρώτη τους συνέντευξη ως δίδυμο στο Rap Radar, όπου μίλησαν για το επόμενο κεφάλαιό τους και άφησαν να εννοηθεί ότι έρχονται μεγάλα πράγματα.

Πριν από ένα μήνα, κυκλοφόρησαν το «Us Vs. Them» με τη συμμετοχή, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει 15 εκατομμύρια streams παγκοσμίως και 4,8 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Αμέσως, το XXL το κατέταξε ανάμεσα στα «13 καλύτερα νέα Hip-Hop τραγούδια της εβδομάδας» της κυκλοφορίας του.

Εν τω μεταξύ, το «Hotel Lobby», το πρώτο single του Quavo και του Takeoff ως δίδυμο, κυκλοφόρησε τον Μάιο και σημείωσε γρήγορα επιτυχία. Το «Hotel Lobby» έχει ήδη 27 εκατομμύρια προβολές στο YouTube με το music video του που ήταν εμπνευσμένο από την ταινία «Φόβος και παράνοια στο Λας Βέγκας» (Fear and Loathing in Las Vegas) και μετρά πάνω 151 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Το «Hotel Lobby» κέρδισε την αναγνώριση των κριτικών από την πρώτη στιγμή, με το Billboard να γράφει: «Το “Hotel Lobby” εντυπωσιάζει με μια φυσική συντροφικότητα που έδειξαν στα αρχικά mixtapes τους, καθώς ο Takeoff χειρίζεται το πυκνότερο flow και ο Quavo διανθίζει χαρούμενα κάθε πέμπτη λέξη με αυτοσχεδιασμούς».

Ο Quavo και ο Takeoff παρουσίασαν το «Hotel Lobby» στη διαδικτυακή σειρά «A Colors Show» του Colors, συγκεντρώνοντας 2,2 εκατομμύρια streams στο Spotify και 4,8 εκατομμύρια προβολές στο YouTube με το βίντεο της ερμηνείας τους για τον εορτασμό του Μήνα Μαύρης Μουσικής, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Motown Records.

Αυτή είναι μόνο η αρχή για τον Quavo και τον Takeoff.