Πυροβολισμοί με τραυματίες σε γυρίσματα video clip του French Montana στο Μαϊάμι

Αρκετοί είναι οι τραυματίες από πυροβολισμούς που έπεσαν έξω από το εστιατόριο «The Licking» στο Μαϊάμι το βράδυ της Πέμπτης 5 Ιανουαρίου, την ώρα που ο French Montana γύριζε ένα μουσικό βίντεο.

Σύμφωνα με το Fox News, στο σημείο έσπευσαν διασώστες και η πυροσβεστική υπηρεσία του Μαϊάμι-Ντέιντ, οι οποίοι μετέφεραν τέσσερις από τους τραυματίες σε νοσοκομεία της περιοχής, με έναν από αυτούς να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Συνολικά τραυματίστηκαν περίπου 10 άτομα από τους πυροβολισμούς, αλλά η αστυνομία του Miami Gardens δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό των τραυματιών, σύμφωνα με το CBS News, καθώς αρκετοί ήταν αυτοί που μεταφέρθηκαν μόνοι τους στο νοσοκομείο.

Τουλάχιστον τέσσερις από τους τραυματίες χρειάστηκαν αεροδιακομιδή και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο Νοσοκομείο Jackson Memorial.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η κατάσταση των τραυματιών είναι άγνωστη, αλλά τόνισε ότι δεν υπήρξαν νεκροί.

«Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό», πρόσθεσε η επικεφαλής της αστυνομίας του Miami Gardens, Delma Noel-Pratt.

#BREAKING: Witnesses say multiple people shot in front of #TheLicking in #MiamiGardens during a #FrenchMontana video shoot.@MGPDFL confirms multiple victims, says shooting investigation underway. @nbc6 #Miami pic.twitter.com/VkoiJPSvFt

— Ryan Nelson (@RyanNelsonTV) January 6, 2023