Ένας ένοπλος δράστης άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης ενός video clip με τη συμμετοχή των 50 Cent, 6ix9ine, Uncle Murda και Casanova.

Οι τέσσερις ράπερ πραγματοποιούσαν γυρίσματα κοντά στην προκυμαία του Greenpoint στο Μπρούκλιν την Νέας Υόρκης την Τρίτη 14 Αυγούστου, όταν στις 9:30 – 10:30 το βράδυ τους επιτέθηκε ένας άγνωστος άντρας, ρίχνοντας συνολικά έντεκα σφαίρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης έχει αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό και εξετάζει τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του δράστη.

Οι αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι τα πυρά προήλθαν από ένα άσπρο αυτοκίνητο μάρκας Porsche, με πινακίδες από την πολιτεία του New Jersey. Οι κάλυκες που συγκεντρώθηκαν από το σημείο υποδεικνύουν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με ένα ημιαυτόματο όπλο διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Πηγές από το περιβάλλον του 6ix9ine θεωρούν ότι κανένας από τους ράπερ δεν ήτανε στόχος του δράστη, όμως οι αστυνομικές αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο.

Ο 6ix9ine έχει βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο ερευνών για ένοπλων επιθέσεων με άτομα που διατηρούσε κόντρα, όπως οι Chief Keef και Casanova.

Τη στιγμή του συμβάντος, οι ράπερ οπτικοποιούσαν ένα νέο τραγούδι του Uncle Murda με τον τίτλο «Get The Strap», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 26 Αυγούστου.

@50cent @unclemurda @6ix9ine on set of there new music video for #GetTheStrap pic.twitter.com/7u1fJ9M4wk

— Mike Savage (@MikeSav48656214) August 15, 2018