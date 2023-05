Οι Pussy Riot τιμήθηκαν με το βραβείο Woody Guthrie Prize για το 2023.

Το βραβείο απονέμεται ετησίως από το Woody Guthrie Center στους καλλιτέχνες που αντιπροσωπεύουν το πνεύμα του αείμνηστου είδωλου της folk, αποδεικνύοντας ότι είναι «υπέρμαχοι όσων δεν έχουν φωνή και κατανοούν πώς μία πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φωτίσει τον κόσμο μας, δείχνοντάς μας τι πρέπει να διορθωθεί και πώς να το διορθώσουμε».

Το 2021, το βραβείο απονεμήθηκε στον Bruce Springsteen.

Σε δήλωσή τους, οι Pussy Riot ανέφεραν για τη νίκη τους: «Σήμερα λάβαμε το βραβείο Woodie Guthrie Prize. Ο Woody Guthrie είναι ένας μοναδικός καλλιτέχνης που πολέμησε την αδικία και τον πόλεμο με τα τραγούδια του».

«Είναι τιμή για εμάς να λαμβάνουμε ένα βραβείο από τη Nora Guthrie, μία πραγματική συνεχίστρια του έργου του πατέρα της. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή του φρικτού πολέμου που ξεκίνησε ο Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας. Υποσχόμαστε ότι θα πολεμήσουμε ενάντια σε αυτόν τον πόλεμο και το καθεστώς του Πούτιν όσο πιο δυνατά μπορούμε», πρόσθεσαν.

Ορισμένα μέλη των Pussy Riot παρέλαβαν το βραβείο αυτοπροσώπως, με τη Nadya Tolokonnikova να συμπληρώνει σε ένα φωνητικό μήνυμα που απέστειλε: «Ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ που δώσατε αυτό το βραβείο στις Pussy Riot. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς. Ξέρω ότι αν ενωθούμε όλοι μαζί, μπορούμε να πολεμήσουμε το κακό. ¡No pasarán!»

Σε μία άλλη δήλωσή τους, οι Pussy Riot έγραψαν: «Φαίνεται ταιριαστό να βραβευόμαστε σύμφωνα με το πνεύμα του Woody, νομίζω ότι θα του άρεσε το αντιφασιστικό μήνυμα των Pussy Riot».

«Συνήθως όταν οι Pussy Riot προστίθενται σε λίστες, δεν είναι πάντα κάτι καλό, αλλά είναι τιμή μας που βρισκόμαστε σε αυτή. Δεν κάνουμε πραγματικά folk, αλλά ούτε και punk, απλά φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε όσο πιο δυνατά μπορούμε και ελπίζουμε ότι μπορούμε να δείξουμε στους άλλους ότι μπορούν να κάνουν το ίδιο», σημείωσαν.

«Όπως είπε ο Woody, κάθε ανόητος μπορεί να κάνει κάτι περίπλοκο, το μήνυμά μας είναι σαφές και απλό. Ο καθένας μπορεί να γίνει Pussy Riot. Εξεγερθείτε. Εξεγερθείτε. Αντισταθείτε. Α, και μία γρήγορη υπενθύμιση στον Βλαντιμίρ Πούτιν και σε όποιον υποστηρίζει το καθεστώς του Ζ… Όλοι εσείς οι φασίστες θα χάσετε», συνέχισε.

A short message from Nadya Tolokonnikova, a founding member of Pussy Riot ( @pussyrrriot ). #WGC10 pic.twitter.com/Ho5O9QXfOZ

Νωρίτερα φέτος, το όνομα της Nadya Tolokonnikova φέρεται να είχε εντοπιστεί σε μια λίστα με τους «πιο καταζητούμενους» εγκληματίες των ρωσικών αρχών.

Σύμφωνα με το Associated Press, η Nadya Tolokonnikova – ιδρυτικό μέλος του φεμινιστικού punk συγκροτήματος, το οποίο είναι εδώ και καιρό αμφιλεγόμενο στη γενέτειρά του, τη Ρωσία, για τις εμπρηστικές διαμαρτυρίες του κατά του καθεστώτος του Βλαντιμίρ Πούτιν – εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη βάση δεδομένων του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών τον Μάρτιο.

Η αποκάλυψη έγινε μέσω της ρωσικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Mediazona, την οποία συνίδρυσε η Tolokonnikova.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη βάση δεδομένων αναφέρεται ότι η Nadya Tolokonnikova καταζητείται για «ποινικές κατηγορίες», ωστόσο αυτές δεν γνωστοποιούνται σημαντικές λεπτομέρειες.

Η Nadya Tolokonnikova είχε φυλακιστεί συγκεκριμένα για περισσότερο από ένα χρόνο μετά από μία διαδήλωση των Pussy Riot το 2012 στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα, όπου συνελήφθη για «χουλιγκανισμό με κίνητρο το θρησκευτικό μίσος».

Αυτή την εβδομάδα, οι Pussy Riot συνεργάστηκαν με την Alice Glass και τον Boys Noize στο νέο τραγούδι «Chastity», ενώ έκλεισαν το 2022 ζητώντας τον τερματισμό του «τρομοκρατικού καθεστώτος» του Πούτιν στο τραγούδι διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία «Mama, Don’t Watch TV».

Pussy Riot is awarded with the 2023 Woody Guthrie Prize as a part of the Woody Guthrie Center's 10th Anniverary Celebration 🏆💒🥷

It feels fitting to be awarded in the spirit of Woody, I think he would love pussy riot’s anti-fascist message.

Usually when pussy riot gets added… pic.twitter.com/jum6ndVs9F

— 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙💦 (@pussyrrriot) March 23, 2023