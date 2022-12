Ο Purple Disco Machine κυκλοφορεί το νέο single «Wake Up!»

Ο Purple Disco Machine συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του.

Ο Purple Disco Machine παρουσιάζει το νέο single του «Wake Up!» με τη συμμετοχή των Bosq και Kaleta, το οποίο κυκλοφορεί από τις Sony Music Germany / RCA Records.

Στο νέο single, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Purple Disco Machine μπροστά πολυπληθές ζωντανό κοινό στην εμφάνισή του στο «Coachella» τον Απρίλιο, συμμετέχει ο διάσημος DJ, παραγωγός και πολυοργανίστας Bosq, ο οποίος φημίζεται για την εξερεύνηση των disco-funk και afro-λατινικών μουσικών ειδών.

Τα ξεχωριστά στυλ του Purple Disco Machine και του Bosq συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο και φλογερό τραγούδι σύγχρονης disco που κινείται σε ιδανικά υψηλής ποιότητας.

Το δίδυμο πλαισιώνει ακόμη ο Δυτικοαφρικανός τραγουδιστής/κιθαρίστας Kaleta, η φωνή του οποίου προκαλεί αμέσως συναισθήματα χαράς και ενθουσιασμού, απογειώνοντας ακόμη περισσότερο το τραγούδι.

Το «Wake Up!» θα ταξιδέψει σε φεστιβάλ στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, με τον Purple Disco Machine να έχει εμφανιστεί πρόσφατα στο «Red Rocks» με τους Chromeo, εκτός από τις επερχόμενες εμφανίσεις του στο «Parklife» και στο «Tomorrowland».

Το νέο single συνεχίζει ένα εξαιρετικά επιτυχημένο δωδεκάμηνο για τον Purple Disco Machine, ο οποίος κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του «Exotica» και το αντίστοιχο «Club Exotica» που είναι προσανατολισμένο στα clubs.

Το «Exotica» αποτελείται από 14 τραγούδια και αποτίει φόρο τιμής στη δεκαετία του ’80 και στην πληθώρα των καλλιτεχνών που ενέπνευσαν τον Purple Disco Machine στο ταπεινό του ξεκίνημα.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει διεθνείς επιτυχίες όπως τα «Fireworks» (feat. Moss Kena & The Knocks), «Dopamine» (feat. Eyelar), «Hypnotized» με τους Sophie and the Giants – το οποίο έχει συγκεντρώσει 350 εκατομμύρια streams, έχει φτάσει στο Νο. 9 του Shazam παγκοσμίως και έχει γίνει πλατινένιο και χρυσό σε όλη την Ευρώπη – και το πιο πρόσφατο single του «In The Dark» με τους Sophie and the Giants.

Ως ο Νο. 2 Καλλιτέχνης Όλων των Εποχών στο Beatport, η επιρροή του στην παγκόσμια dance βιομηχανία, στους παραγωγούς και στους θαυμαστές του είναι αναμφισβήτητη.

Ο Purple Disco Machine έχει κάνει remix σε κυκλοφορίες ονομάτων όπως οι Dua Lipa, Mark Ronson, Foals, Calvin Harris, Fatboy Slim, Sir Elton John, Royal Blood, Lady Gaga & Ariana Grande, Duke Dumont και Lizzo.

Έχοντας πλέον πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στη δισκογραφία του μέχρι σήμερα, ο Purple Disco Machine έχει εδραιωθεί ως ένας από τους πιο γόνιμους disco παραγωγούς μίας γενιάς.