Purple Disco Machine και Sophie and the Giants συνεργάζονται «In The Dark»

Άλλο ένα μαγευτικό disco single από το χαρισματικό δίδυμο.

Αφού «υπνώτισαν» το κοινό σε όλο τον κόσμο με το επιτυχημένο single «Hypnotized», ο Purple Disco Machine και οι Sophie and the Giants συνεργάζονται ξανά και παρουσιάζουν το «In The Dark».

Το νέο single θα συμπεριληφθεί στη deluxe έκδοση του άλμπουμ «Exotica» του Purple Disco Machine που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 4 Μαρτίου.

Έχοντας μία δοκιμασμένη συνταγή επιτυχίας, η συναρπαστική funk παραγωγή του Purple Disco Machine αποτελεί την τέλεια συνοδεία για την υπέροχη φωνή και τη συναισθηματική ερμηνεία της Sophie.

Ο Purple Disco Machine και οι Sophie and the Giants διαθέτουν απαράμιλλη χημεία ως ντουέτο. Η προηγούμενη συνεργασία τους στο «Hypnotized» ξεπέρασε τα 350 εκατομμύρια streams σε όλες τις πλατφόρμες, έγινε πλατινένια σε όλη την Ευρώπη, ενώ έφτασε στο No. 9 του παγκόσμιου chart του Shazam.

Το single σημείωσε τεράστια επιτυχία στην Ιταλία, όπου έγινε πέντε φορές πλατινένιο. Το δίδυμο προσκλήθηκε μάλιστα να παρουσιάσει ζωντανά το «Hypnotized» στην κορυφαία εκδήλωση Power Hits Estate 2020 στο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο της Βερόνα.

Στο «In The Dark» ο Purple Disco Machine και οι Sophie and the Giants ευδοκιμούν στο στοιχείο τους για άλλη μία φορά και παρουσιάζουν ακόμα μία δεδομένη dance επιτυχία.

Η ικανότητα του Purple Disco Machine να δημιουργεί αισιόδοξες Nu-disco παραγωγές είναι πιο εμφανής από ποτέ, ωστόσο, σε στιχουργικό επίπεδο, το single εκπέμπει εντελώς αντίθετα συναισθήματα, καθώς θρηνεί για έναν έρωτα που ναυάγησε και αναφέρεται σε συναισθήματα απόγνωσης.

Το μουσικό βίντεο για το «In The Dark», σε σκηνοθεσία του Dimitri Tsvetkov, διαδραματίζεται σε μία κρύα βροχερή νύχτα στο Ανατολικό Βερολίνο της Ανατολικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και ακολουθεί την ιστορία μιας απαγορευμένης αγάπης, που συνυφαίνεται με ένα συναρπαστικό έπος κατασκοπείας και εξαπάτησης.

Το «In The Dark» έπεται μιας εξαιρετικά επιτυχημένης χρονιάς για τον Purple Disco Machine. Ο αναγνωρισμένος παραγωγός κυκλοφόρησε το 2021 το δεύτερο άλμπουμ του, «Exotica» και το «Club Exotica», το οποίο ήταν αφιερωμένο στα dancefloors. Το «Exotica» ήταν μία ευκαιρία να αποτίσει φόρο τιμής στη δεκαετία του ’80 και στην πληθώρα καλλιτεχνών που ενέπνευσαν στο ταπεινό του ξεκίνημα.

Το «Exotica» περιείχε συνολικά 14 τραγούδια και διεθνείς επιτυχίες όπως το «Hypnotized» με τους Sophie and the Giants, το «Fireworks» με τους Moss Kena & The Knocks, και το «Dopamine» με την Eyelar, τα οποία έδωσαν στο άλμπουμ πάνω από 500 εκατομμύρια streams.

Η επιρροή του Purple Disco Machine στην παγκόσμια dance μουσική βιομηχανία, τους παραγωγούς και το κοινό είναι αδιαμφισβήτητη.

Έχει κάνει remixes σε ονόματα όπως Dua Lipa, Mark Ronson, Foals, Calvin Harris, Fatboy Slim, Sir Elton John, Royal Blood, Lady Gaga & Ariana Grande, Duke Dumont, και Diplo & SIDEPIECE, διαθέτει πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στον κατάλογό του μέχρι σήμερα και έχει εδραιωθεί ως ένας από τους πιο παραγωγικούς disco παραγωγούς μίας γενιάς.