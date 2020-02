Ο Purple Disco Machine επιστρέφει με το funky single «In My Arms» 

Το «In My Arms» είναι η νέα κυκλοφορία του Purple Disco Machine.

Ο παγκοσμίου φήμης DJ, παραγωγός και remixer Tino Piontek, γνωστός και ως Purple Disco Machine, συνεχίζει να κυκλοφορεί επιτυχίες με τον ίδιο ρυθμό από την ημέρα που εμφανίστηκε στη μουσική βιομηχανία.

Έχοντας έντονη παρουσία και στον κόσμο των remixes, τους τελευταίους 12 μήνες έχει δουλέψει πάνω σε tracks των Mark Ronson και Dua Lipa.

Έτοιμος πλέον για το 2020, ο Purple Disco Machine υπόσχεται να κυκλοφορήσει ακόμα μία σειρά από smash hits ξεκινώντας με το νέο του single «In My Arms».

Έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους masters της nu-disco και τώρα o Purple Disco Machine παρουσιάζει ένα προσεγμένο funky τραγούδι, έτοιμο για το dance-floor.

Συζητώντας για το νέο single και το πώς δημιουργήθηκε, ο Tino σχολίασε:

«Για το “In My Arms” χρειάστηκε να πάω πίσω στο “Body Funk” και στο “Dished” για να βρω δύο samples που δημιούργησαν το τραγούδι. Η μελωδία του πιάνο είναι από το κλασικό soft rock “Year Of The Cat” του Al Stewart και τα φωνητικά είναι από το “I Like It Like That”, ένα διαμάντι από τη θρυλική δισκογραφική εταιρεία Salsoul Record, που τραγούδησε η Jocelyn Brown».

O Purple Disco Machine βρίσκεται στο Νο. 2 του chart στο Beatport για τους Κορυφαίους Καλλιτέχνες Όλων των Εποχών, ενώ το breakthrough single «My House» παραμένει ως ένα από τα τραγούδια με τις περισσότερες πωλήσεις στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Ο καλλιτέχνης όμως είναι συνηθισμένος σε τέτοιου είδους επιτυχίες, καθώς πολλά από τα singles του debut album του αγαπήθηκαν από το κοινό, με το εκρηκτικό «Devil In Me» να έχει πάνω από 60 εκατομμύρια streams.

Χωρίς να χάνει χρόνο ο Purple Disco Machine επέστρεψε στο studio για την κυκλοφορία ενός ακόμα mega hit, με τίτλο «Dished (Male Stripper)». Το club anthem έκανε γρήγορα την εμφάνισή του στα charts του Beatport και του BBC Radio 1, συγκεντρώνοντας πάνω από 30 εκατομμύρια streams.

Αδιαμφισβήτητα, ο Purple Disco Machine είναι ένας από τους πιο περιζήτητους remixers, καθώς έχει δουλέψει με καλλιτέχνες όπως ο Calvin Harris, o Mark Ronson, η Dua Lipa, o Elton John, οι Foals, o RUFUS DU SOL, ο Jax Jones, οι Gorrilaz, οι The Knocks και άλλοι.

Αυτή η χρονιά αναμένεται να είναι σίγουρα η καλύτερή του και σύντομα αναμένεται να κάνει και ανακοινώσεις για μεγάλα events.

Το «In My Arms» κυκλοφορεί από την Panik Records και τη Sony Music.