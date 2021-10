Ο Purple Disco Machine παρουσιάζει το νέο άλμπουμ «Exotica»

Το «Exotica» αποτίει φόρο τιμής στη δεκαετία του ’80 και στο πλήθος των καλλιτεχνών που αποτέλεσαν έμπνευση για τον Purple Disco Machine.

Με την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ, «Soulmatic», το 2017, ο Purple Disco Machine έδωσε την πρώτη πρόγευση όσων θα έπρεπε να περιμένουμε από τον παγκοσμίου φήμης πλέον παραγωγό.

Υπεύθυνος για μια πληθώρα hit singles στον κόσμο των clubs, όπως το «My House», με το πρώτο του άλμπουμ να περιέχει επίσης τις τεράστιες επιτυχίες «Devil In Me» και «Body Funk», ο DJ και μουσικός παραγωγός προσφέρει μια πιο προσωπική πλευρά της τέχνης του και μας προσκαλεί στον κόσμο του δεύτερου άλμπουμ του, «Exotica».

Το «Exotica» αποτίει φόρο τιμής στη δεκαετία του ’80 και στο πλήθος των καλλιτεχνών που τον ενέπνευσαν να δημιουργήσει και τον έβαλαν στο δρόμο για να γίνει ο διεθνώς αναγνωρισμένος παραγωγός που είναι σήμερα.

Το άλμπουμ αποτελείται από 14 τραγούδια και διαθέτει όλα τα στοιχεία των αγαπημένων του τραγουδιών από εκείνη τη δεκαετία, τη synth pop από το Ηνωμένο Βασίλειο, το italo disco ύφος των Moroder, Milan & Munich, τη funk του Prince, την R&B electro soul των Luther Vandross & Jam & Lewis, μέχρι και επιρροές από τον George Michael και τον Quincy Jones.

Το «Exotica» είναι βαθιά ριζωμένο στη μουσική ταυτότητα του Purple Disco Machine, αλλά και ένα σκόπιμο κολάζ του χρώματος που έδωσε στη funk των ’80s ο ήρωάς του Prince και του δυναμικού fun dance beat των Miami Sound Machine της Gloria Estefan.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει όλα τα grooves, τα signature licks της κιθάρας και τα funky bass lines που είναι συνώνυμα ενός άλμπουμ Purple Disco Machine, ενώ παράλληλα διαθέτει στιγμές φωτός και σκότους που σε προσκαλούν να μυηθείς περισσότερο στο σύμπαν του.

Έχοντας ήδη κυκλοφορήσει μια σειρά από singles όπως τη συνεργασία με τους Sophie and the Giants στο «Hypnotized», το «Fireworks» feat. Moss Kena & The Knocks, το «Playbox» και πιο πρόσφατα το «Dopamine» feat. Eyelar» ο Purple Disco Machine απέκτησε γρήγορα ένα μεγάλο διεθνές κοινό που ανυπομονούσε να ακούσει περισσότερα.

Το «Hypnotized» έγινε ύμνος σε όλο τον κόσμο, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 275 εκατομμύρια streams σε όλες τις πλατφόρμες, ενώ έγινε τριπλά πλατινένιο σε Ιταλία, Πολωνία και Ελβετία. Ακολούθησε το «Fireworks», το οποίο χάρη στο ανέμελο ύφος του, συγκέντρωσε πάνω από 80 εκατομμύρια streams και κυριάρχησε στα ερτζιανά σε όλη την Ευρώπη, φτάνοντας στο No. 5 του συνολικού chart και στο No. 1 σε Ιταλία και Γερμανία. Ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία γνώρισε στο charts του Shazam, όπου ανέβηκε στο No. 1 στη Γερμανία και στο No. 3 στην Ιταλία, τη Δανία και την Αυστρία, χαρίζοντας άλλη μια επιτυχία στον Purple Disco Machine.

Το άλμπουμ «Exotica» ανοίγει με το «Can’t Get Enough» με τη συμμετοχή της Αυστραλής τραγουδίστριας Sahara Beck, το οποίο είναι η τέλεια συνέχεια του «Hypnotized», καθώς αγγίζει τις ίδιες χορδές με το single που έκανε θραύση.

Ο Purple Disco Machine δημιούργησε επίσης με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του, Lorenz Rhodes, το «At The Disko», ένα δυναμικό κομμάτι για τα dance floors, χρησιμοποιώντας το vocoder όπως έκαναν προηγουμένως στο «Music In You», για να διατηρήσουν την ίδια ενέργεια.

Το «Don’t Stop» είναι μια επιστροφή στους πιο παραδοσιακούς ήχους του που κλίνουν προς την club μουσικής, όπως και το ομότιτλο single του άλμπουμ «Exotica» με τη συμμετοχή των Mind Enterprises» και το «Playbox,» το οποίο μεταφέρει τους ακροατές σε απίστευτο κοσμικό ταξίδι με όχημα το video που το συνοδεύει.

Επίσης, στο άλμπουμ συμπεριλαμβάνεται και το «Loneliness» σε συνεργασία με την cult underground Ιταλίδα παραγωγό Francesca Lombardo, το οποίο αποπνέει το δικό του μοναδικό χάρισμα.

Στο «I Remember», ο Purple Disco Machine κατεβάζει τους ρυθμούς του άλμπουμ και ενώνει τις δυνάμεις του με τον Elderbrook, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο εμβληματικούς τραγουδιστές στον χώρο ηλεκτρονικής μουσικής τα τελευταία χρόνια. Η υπέρλαμπρη φωνή του λάμπει και συνδυασμό με τα synths και τα αρμονικά φωνητικά εφέ, δημιουργείται ένα παραδεισένια τραγούδι μελαγχολικής disco.

Ακολουθεί ένα άλλο απαλό τραγούδι με το «Wanna Feel Like A Lover» feat. Ed Mac, το οποίο είναι ένα πραγματικό αμάλγαμα της ατμόσφαιρας της δεκαετίας του ’80, το οποίο διαθέτει ακόμη και το σόλο σαξόφωνο – σήμα κατατεθέν της εποχής.

Κινούμενος περαιτέρω έξω από το πρότυπο της σύγχρονης disco, ο Purple Disco Machine συνάντησε το ουκρανικό/αγγλικό δίδυμο των Bloom Twins στο «Opposite of Crazy» χρωματίζοντας το μοναδικό τους μείγμα alt dark synth pop με ιδιόρρυθμες και ατίθασες εκρήξεις της κιθάρας, στο ύφος του Prince.

Η ενέργεια, η ψυχή και η αγνή πυγμή λάμπει από την πρώτη κιόλας νότα του «Hands To The Sky» με τις εξαιρετικές ερμηνείες του Fiorious και της House Gospel Choir, ενώ εξίσου σημαντική είναι η συνεργασία με τους disco hipsters Pink Flamingo Rhythm Revue από το Μπρούκλιν στο εξαιρετικά funky «Money Money».

Ο Purple Disco Machine, με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams σε όλο τον κατάλογό του μέχρι σήμερα και πάνω από 10 εκατομμύρια ακροατές σε μηνιαία βάση στο Spotify, συνεχίζει να δικαιώνει τη φήμη του ως ο No. 2 Καλλιτέχνης Όλων των Εποχών στο Beatport.

Χάρη σε μια σειρά από αξιοσημείωτα remixes για τους Dua Lipa, Mark Ronson, Foals, Calvin Harris, Fatboy Slim, Sir Elton John, Royal Blood, Lady Gaga & Ariana Grande, Duke Dumont, και Diplo & SIDEPIECE, σε συνδυασμό με τη συνεχή κυκλοφορία πρωτότυπων hit singles τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η επιρροή του Purple Disco Machine στην παγκόσμια dance μουσική σκηνή θα είναι αισθητή για τις επόμενες γενιές.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: