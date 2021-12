Ο Purple Disco Machine κυκλοφορεί το νέο single «Dopamine» και ανακοινώνει το άλμπουμ «Exotica»

Ο τελευταίος προπομπός του νέου άλμπουμ του Purple Disco Machine.

Ο Purple Disco Machine κέρδισε πολλαπλές χρυσές και πλατινένιες διακρίσεις και βραβεία σε όλο τον κόσμο με μια σειρά από πρωτότυπες κυκλοφορίες και κατάφερε να επιτύχει νέα όρια του δυνατού για να φτάσει σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης.

Έχοντας ήδη κυκλοφορήσει τέσσερα singles από το επερχόμενο δεύτερο άλμπουμ του, συμπεριλαμβανομένων των «Hypnotized», «Exotica», «Fireworks» και «Playbox», ο διάσημος παραγωγός παρουσιάζει με το «Dopamine» το πέμπτο και τελευταίο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ «Exotica», το οποίο θα κυκλοφορήσει από τις Sweat It Out / Positiva / Sony Music στις 15 Οκτωβρίου 2021.

Για το νέο single του, ο Purple Disco Machine συνεργάζεται με την ολλανδικής καταγωγής τραγουδίστρια / τραγουδοποιό Eyelar με έδρα το Λονδίνο, η οποία έχει διαγράψει μια εκπληκτική καριέρα μέχρι σήμερα, έχοντας γράψει τραγούδια και έχοντας συνεργαστεί με ονόματα όπως οι Demi Lovato, Little Mix, Charli XCX, Bastille και David Guetta.

Το «Dopamine» είναι ένας αρμονικός συνδυασμός της πρόσχαρης pop ερμηνείας της Eyelar και των χαρακτηριστικών μπάσων και του γενικότερου funk ήχου του Purple Disco Machine.

Ο Purple Disco Machine έχει γίνει γρήγορα ένα δημοφιλές όνομα με την επιτυχία των διεθνών τραγουδιών του «Hypnotized» σε συνεργασία με τους Sophie and the Giants και του πιο πρόσφατου «Fireworks» με τη συμμετοχή των Moss Kena & The Knocks.

Το «Hypnotized» έγινε anthem σε όλο τον κόσμο, έχοντας αναπαραχθεί πάνω από 275 εκατομμύρια φορές σε όλες τις πλατφόρμες, ενώ έγινε τριπλά πλατινένιο σε Ιταλία, Πολωνία και Ελβετία.

Το «Fireworks», χάρη στο ξέγνοιαστο ύφος του συγκέντρωσε γρήγορα με πάνω από 80 εκατομμύρια αναπαραγωγές, ενώ κυριάρχησε στα ερτζιανά σε όλη την Ευρώπη φτάνοντας στο #5 του γενικού chart και στο #1 σε Ιταλία και Γερμανία. Επίσης εκτινάχθηκε στα charts του Shazam και ανέβηκε στο #1 στη Γερμανία και στο #3 σε Ιταλία, Δανία και Αυστρία.

Με σχεδόν 1 δισεκατομμύριο streams σε όλο τον κατάλογό του και πάνω από 9 εκατομμύρια ακροατές σε μηνιαία βάση στο Spotify, ο Purple Disco Machine συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη φήμη του δεύτερου καλλιτέχνη καλλιτέχνη όλων των εποχών στο Beatport.

Ο Purple Disco Machine συνεχίζει να καινοτομεί και να ανεβάζει επίπεδο σε κάθε ευκαιρία με μια σειρά από αξιοσημείωτα remixes για καλλιτέχνες όπως οι Dua Lipa, Mark Ronson, Foals, Calvin Harris, Fatboy Slim, Sir Elton John, Royal Blood, Lady Gaga & Ariana Grande, Duke Dumont και Diplo & SIDEPIECE, σε συνδυασμό με τα δικά του πρωτότυπα τραγούδια «Body Funk», «Dished (Male Stripper)» και «Devil In Me» feat. Duane Harden & Joe Killington από το πρώτο του άλμπουμ, «Soulmatic».

Το νέο άλμπουμ «Exotica» του Purple Disco Machine είναι διαθέσιμο για pre-save εδώ.