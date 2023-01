Eurovision 2023: Οι Public Image Ltd του John Lydon υποψήφιοι να εκπροσωπήσουν την Ιρλανδία

Ο τραγουδιστής των Sex Pistols θέλει να ανέβει στη σκηνή της Eurovision – Το τραγούδι που κατέθεσαν οι Public Image Ltd

Οι Public Image Ltd (PiL) του John Lydon κατέθεσαν υποψηφιότητα για να εκπροσωπήσουν την Ιρλανδία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2023, όπως ανακοινώθηκε.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα φιλοξενήσει τον φετινό διαγωνισμό για λογαριασμό της Ουκρανίας, της χώρας που κέρδισε τη διοργάνωση το 2022. Όπως επιβεβαιώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, ο 67ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στο M& S Bank Arena του Λίβερπουλ στις 9, 11 και 13 Μαΐου.

Τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, οι Public Image Ltd του John Lydon αποκάλυψαν ότι είναι υποψήφιοι να εκπροσωπήσουν την Ιρλανδία στην Eurovision του 2023 με ένα προσωπικό τραγούδι με τίτλο «Hawaii», το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.

Η συναισθηματική μπαλάντα περιγράφεται ως «ερωτική επιστολή» προς τη σύζυγο του Lydon, Nora, η οποία ζει με τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

«Είναι αφιερωμένο σε όλους όσοι περνούν δύσκολες στιγμές στο ταξίδι της ζωής, με το άτομο για το οποίο νοιάζονται περισσότερο», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρώην τραγουδιστής των Sex Pistols.

«Είναι επίσης ένα μήνυμα ελπίδας ότι τελικά η αγάπη νικάει τα πάντα», πρόσθεσε.

Οι Public Image Ltd θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη συμμετοχή τους στην Eurovision 2023 κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του ιρλανδικού «The Late Late Show» στις 3 Φεβρουαρίου.

Αργότερα φέτος αναμένεται να κυκλοφορήσει μία περιορισμένη έκδοση του «Hawaii» σε βινύλιο 7 ιντσών.

Επιπλέον, έχει επιβεβαιωθεί ότι οι Public Image Ltd θα κυκλοφορήσουν ένα νέο άλμπουμ κατά τη διάρκεια του 2023. Ο δέκατος και τελευταίος ολοκληρωμένος δίσκος του συγκροτήματος, με τίτλο «What the World Needs Now…», κυκλοφόρησε το 2015.

Τη σημερινή σύνθεση των PiL συμπληρώνουν ο κιθαρίστας Lu Edmonds, ο μπασίστας Scott Firth και ο ντράμερ Bruce Smith.

Το 2020, ο John Lydon δήλωσε ότι πέταξε στα σκουπίδια το νέο υλικό των Public Image Ltd για να δώσει προτεραιότητα στη φροντίδα της συζύγου του.

«Ήταν μία πολύ δύσκολη περίοδος, ακόμη και πριν από το lockdown, λόγω της νόσου Αλτσχάιμερ της Nora, η οποία μόλις είχε ξεκινήσει», είπε στο περιοδικό MOJO.

«Ήμασταν σε ένα στούντιο ηχογράφησης στη μέση της εξοχής και δεν είχαμε τίποτα άλλο παρά μόνο πρόβατα γύρω μας και το μυαλό της απλά τρελάθηκε. Όλη η προσοχή μου ήταν στραμμένη σε αυτό και τα κομμάτια των τραγουδιών που φτιάξαμε ήταν σκουπίδια και μπερδεμένα», εξήγησε.