Οι Public Image Ltd (PiL) του John Lydon σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ο John Lydon και οι Public Image Ltd σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι Public Image Ltd του εμβληματικού John Lydon, του Johnny Rotten των Sex Pistols, έρχονται στην Ελλάδα για δύο ιστορικές συναυλίες, την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου στο «Principal Club Theater» στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου στο «Gagarin» στην Αθήνα.

Οι Public Image Ltd είναι ένα από τα πλέον πρωτοποριακά και επιδραστικά συγκροτήματα όλων των εποχών, με πέντε singles στο Top 20 του Ηνωμένου Βασιλείου και πέντε άλμπουμ στο Top 20 του Ηνωμένου Βασιλείου και μια πορεία τεσσάρων δεκαετιών που έχει επηρεάσει αμέτρητους μουσικούς.

Ο John Lydon μπορεί να υπερηφανεύεται ότι άλλαξε την ιστορία της μουσικής όχι μία αλλά πολλές φορές.

Διαφήμιση

Με τους Sex Pistols μας έδωσε το punk. Μέσα στα ούτε τρία χρόνια (1975-1978) ζωής τους και το ένα μόλις άλμπουμ τους, οι Sex Pistols δημιούργησαν και έβαλαν στην κορυφή των charts το πιο σημαντικό νέο μουσικό αλλά και πολιτιστικό ρεύμα των τελευταίων 50 ετών.

Εκείνα τα πυρακτωμένα χρόνια του no future, η τρομερή περσόνα του Johnny Rotten ήταν τα πάντα για τη νεολαία και ως σήμερα παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία αναφοράς της pop κουλτούρας.

Αντί να εκμεταλλευτεί τη χρυσοφόρα punk κληρονομία του, ο John Lydon αποφάσισε να μας εκπλήξει για μια δεύτερη φορά, αλλάζοντας ξανά την ιστορία της μουσικής με το δεύτερο συγκρότημά του, τους εκλεκτικούς Public Image Ltd και το ντεμπούτο τους με το άλμπουμ «Public Image: First Issue» του 1978.

Με τους Sex Pistols, η κριτική είχε κάτι ξεκάθαρο απέναντί της: αυτή την ωμή οργή και πρόκληση του punk που δεν έμοιαζε σε τίποτα με τη μουσική που ξέραμε ως τότε και ήθελε να βάλει φωτιά στην κοινωνία.

Η κριτική μπορούσε, λοιπόν, απλά να τους μισήσει και να τους ξεπετάξει ως «κακή μουσική» (ή ούτε καν μουσικη), γιατί δεν καταλάβαινε ότι οι Sex Pistols ήταν η μουσική του τώρα.

Με τους Public Image Ltd όμως, η κριτική πραγματικά δεν ήξερε τι να κάνει.

Δεν μπορούσε ούτε καν να τους μισήσει, γιατί δεν ήταν «κακή μουσική» και δεν ήταν η αντίδραση σε κάτι. Οι PiL δεν ήταν η μουσική του τώρα. Το «Public Image: First Issue» και το «Metalic Box» (1979) ακούγονταν ακαταλαβίστικα, ακούγονταν παράταιρα. Διότι ήταν η μουσική του μέλλοντος και το μέλλον δεν μπορεί να κατανοηθεί.

Οι Public Image Ltd δημιούργησαν μια μουσική που δεν μπορούσε να περιγραφεί: δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο, αλλά ήταν κάτι πέρα, κάτι μετά από τη μουσική της εποχής. Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι δημιούργησαν το post-punk, όπως και τη νέα εποχή του rock και της pop μουσικής.

Τραγούδια όπως τα «This Is Not A Love Song», «Rise», «Public Image» και «Death Discο», με την avante garde αισθητική, την τεχνική του dub, την εργαλειοποίηση της κιθάρας και της ιδιόμορφης ερμηνείας του John Lydon, μας έβαλαν στη νέα εποχή της μουσικής που ήταν τα ’80s και έπειτα τα ’90s.

Στην παρούσα φάση τους οι Public Image Ltd αποτελούνται από τους John Lydon, Lu Edmonds (επίσης των Damned), Bruce Smith (επίσης των The Pop Group και των The Slits) και Scott Firth (συνεργάτη των Steve Winwood, John Martyn, Elvis Costello). Είναι το μακροβιότερο line-up στην ιστορία του συγκροτήματος.

Οι Public Image Ltd θα εμφανιστούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της περιοδείας για το 11ο άλμπουμ τους και το πρώτο τους έπειτα από οκτώ χρόνια, με τίτλο «End Of World», που θα κυκλοφορήσει στις 11 Αυγούστου.

Πληροφορίες

Τιμές Εισιτηρίων

– Για τη συναυλία της Αθήνας: 30€, 32€, 35€

– Για τη συναυλία της Θεσσαλονίκης: 29€, 31€, 33€

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από τα www.viva.gr, Public, MediaMarkt και το υπόλοιπο δίκτυο της Viva.

Διαφήμιση

Οι πωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.