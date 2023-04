Οι Public Image Ltd του John Lydon ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ «End Of World»

Το πρώτο άλμπουμ των Public Image Ltd μετά από οκτώ χρόνια.

Οι Public Image Ltd του John Lydon θα κυκλοφορήσουν το ενδέκατο άλμπουμ τους και το πρώτο άλμπουμ τους μετά από οκτώ χρόνια, «End Of World», στις 11 Αυγούστου από την PiL Official με τη διανομή της Cargo UK.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τον θλιβερό θάνατο της συζύγου του John Lydon επί τέσσερις και πλέον δεκαετίες, Nora Forster, στις 5 Απριλίου.

Νωρίτερα φέτος, οι Public Image Ltd κυκλοφόρησαν το «Hawaii», το πιο προσωπικό τραγούδι και μουσικό βίντεο που έχει μοιραστεί μέχρι σήμερα ο John Lydon.

Διαφήμιση

Το «Hawaii» είναι ένα ερωτικό γράμμα στη Nora, η οποία δυστυχώς έφυγε από τη ζωή από τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Ένα στοχαστικό, προσωπικό αλλά και οικουμενικό τραγούδι αγάπης που έχει συγκινήσει πολλούς από την κυκλοφορία του τον Ιανουάριο. Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, ο John Lydon αναπολεί τη ζωή που πέρασαν μαζί και συγκεκριμένα μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές τους στη Χαβάη.

«Η Nora αγάπησε το άλμπουμ. Δεν θα ήθελε να το αναβάλουμε ή να αλλάξουμε κάποιο από τα σχέδιά μας», ανέφερε ο πρώην τραγουδιστής των Sex Pistols για την κυκλοφορία του «End Of World».

Προηγουμένως είχε δηλώσει για το «Hawaii»: «Είναι αφιερωμένο σε όλους όσοι περνούν δύσκολες στιγμές στο ταξίδι της ζωής, με το πρόσωπο που τους ενδιαφέρει περισσότερο».

Οι Public Image Ltd ξεκίνησαν να γράφουν και να ηχογραφούν το «End Of World» το 2018, κατά τη διάρκεια της επετειακής περιοδείας τους για τα 40 χρόνια από τη δημιουργία τους. Μετά το «The Great Pause», το συγκρότημα ανασυντάχθηκε στο στούντιο και «σημειώθηκε μια τεράστια έκρηξη ιδεών», σύμφωνα με τον John Lydon.

Οι Public Image Ltd είναι έτοιμοι να κυκλοφορήσουν 13 από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γράψει.

Η ανακοίνωση του άλμπουμ «End Of World» συνοδεύεται από την κυκλοφορία του νέου single «Penge», το οποίο ο John Lydon το περιγράφει ως «ένα μεσαιωνικό έπος των Βίκινγκς».

Οι Public Image Ltd αποτελούνται σήμερα από τους John Lydon, Lu Edmonds, Scott Firth και Bruce Smith. Πρόκειται για τη μακροβιότερη σταθερή σύνθεση στην ιστορία του συγκροτήματος.

Μετά από την παρουσία του ως frontman των Sex Pistols, ο John Lydon δημιούργησε τους Public Image Ltd το 1978. Εκτός των Public Image Ltd, ο John Lydon έχει κυκλοφορήσει αρκετούς σόλο δίσκους και πραγματοποιήσει πολλές συνεργασίες.

Επίσης, έχει κυκλοφορήσει δύο αυτοβιογραφίες: Το «Rotten: No Irish, No Blacks, No Dogs» το 1994, και το «Anger Is An Energy: My Life Uncensored» το 2014.

Στη συνέχεια, κυκλοφόρησε το «Mr Rotten’s Songbook» το 2017, το οποίο περιλαμβάνει ακυκλοφόρητα εικαστικά έργα, καθώς και φύλλα με χειρόγραφους στίχους τραγουδιών που περιλαμβάνουν σχολιασμό και καλύπτουν όλη την καριέρα του.

Οι Public Image Ltd θα περιοδεύσουν στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2023 και θα πραγματοποιήσουν δύο συναυλίες στην Ελλάδα – την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου στο «Principal Club Theater» στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου στο «Gagarin» στην Αθήνα.

Διαφήμιση

Το tracklist του «End Of World»

1. Penge

2. End Of The World

3. Car Chase

4. Being Stupid Again

5. Walls

6. Pretty Awful

7. Strange

8. Down On The Clown

9. Dirty Murky Delight

10. The Do That

11. L F C F

12. North West Passage

13. Hawaii