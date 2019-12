«Ψέμα Στο Ψέμα»: Κυκλοφορεί ο τελευταίος δίσκος του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

View this post on Instagram

@lavrentis_machairitsas Ψέμα στο Ψέμα Το τελευταίο ακυκλοφόρητο υλικό του αξέχαστου Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, κυκλοφορεί σε CD αυτή την Κυριακή 8/12 με την εφημερίδα Real News.